⚡️Сократился срок регистрации при изменении участников в ООО

Государственная регистрация изменений состава участников в обществах с ограниченной ответственностью по нотариальным сделкам теперь занимает не более суток.

ФНС сообщила, что теперь государственная регистрация изменений состава участников в обществах с ограниченной ответственностью по нотариальным сделкам занимает не более суток.

Это стало возможно благодаря оптимизации технологических процессов при получении электронных документов для регистрации от нотариусов.

«Исключения составляют случаи, требующие дополнительного анализа, при которых регистрация проводится в общеустановленные сроки», — уточнили в ФНС.

🤓А вы говорите — Новая Зеландия.