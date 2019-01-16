Включается ли в доходы по ПСН возмещение стоимости коммунальных услуг арендаторами?

ИП, применяющие ПСН, ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов.
Дата получения дохода определяется как день:
выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, - при получении дохода в денежной форме;
передачи дохода в натуральной форме - при получении дохода в натуральной форме;
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.
Таким образом, в случае если возмещение стоимости коммунальных услуг предусмотрено договором аренды, то ИП-арендодатель полученные денежные средства учитывает в составе доходов при применении ПСН.
💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина № 03-11-11/38833 от 27.04.2023
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