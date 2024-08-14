Франшиза — панацея от проблем?

Сразу отвечу: нет. Если договор коммерческой концессии вы заключили только на бумаге и не планируете его воплощать в жизнь с независимыми и самостоятельными франчайзи, то это не таблетка, а отрава для вашего бизнеса.

Никогда не была франшиза козырем в рукаве для тех, кто хочет уйти от налогов. И вряд ли будет. Если франчайзи между собой или с владельцем товарного знака связаны (взаимозависимы), то одна вывеска, одни контрагенты, один сайт и прочие обычные атрибуты франшизы будут красной тряпкой, а не защитой.

Что укажет ФНС и суду на то, что в вашей схеме что-то не так?

Головная компания является единственным поставщиком у франчайзи. Имеется трудовая миграция между ИП и юрлицами, составляющими сеть. Дисконтные карты, действующие во всех торговых точках. Единая учётная база (для учета товаров или бухгалтерская – не важно, главное — одна на всех и рулит ею кто-то из приближенных бенефициару всей схемы). Обработки, доработки, настройки обмена, используемые всеми участниками схемы, установлены на одном (головном) сервере и рулит этим процессом кто-то из команды бенефициара всей схемы. Процент скидки на товары (продукцию) определяет бенефициар сети. Электронная переписка между руководителями организаций (ИП) группы свидетельствует о согласовании сторонами счетов за аренду используемых помещений, коммунальные платежи, связь. То есть организации и ИП сетки проявляют несамостоятельность в принятии финансовых решений. Путаница в расходах (один платит за другого, третий несет расходы за четвертого или платежи делаются со счетов тех организаций (ИП), у которых на момент оплаты денег хватает). Наценка на товар (продукцию) внутри группы существенно отличается от той, что предлагается третьим лицам.

А теперь посмотрите на каждый из признаков по отдельности. Часть из этих признаков сами по себе (например, 1, 2, 6 и 9), то есть по отдельности могли бы указать на реальность схемы работы сетки на условиях франчайзинга. Но 3 (давление на принятие решения об установлении цены), 4 (одна база на всех), 5 (обработка данных для принятия управленческих решений) и 7 (показания сотрудников и следы переписки) портят всю картину.