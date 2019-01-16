Вернись, я все прощу

Если компания или ИП обнаружили, что исключены без каких-либо причин из реестра МСП (при этом все критерии соблюдены, отчетность представлена своевременно и в полном объеме), но сведения о компании (ИП) все равно отсутствуют, необходимо направить обращение для восстановления в реестре.

С помощью сервиса "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства" на сайте ФНС России можно сформировать сообщение.

На главной странице необходимо выбрать функцию "Вас нет в реестре или данные некорректны?", ввести в соответствующие поля ИНН или ОГРН (ОГРНИП), заполнить данные о применяемом режиме налогообложения, доходах и численности работников за прошлый год, о структуре уставного капитала и отправить заявку на проверку сведений.

Если сведения, указанные вами в сообщении, после проверки будут достоверными, то данные о компании (ИП) вновь включат в реестр МСП при его ежемесячном обновлении.

После представления недостающей или исправленной отчетности налогоплательщик будет включен в реестр МСП. Произойдет это 10-го числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности при очередном формировании реестра.

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