Что должно быть в офисной аптечке?

Да-да, даже к офисным аптечкам есть требования. И их надо соблюдать.

У Минздрава есть приказ от 24 мая 2024 г. № 262н, которым утверждены требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий. Аптечки, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу этого приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г.

Требования документа вступили в силу с 1 сентября 2024 г. и действуют до 1 сентября 2030 г.

В аптечке должны быть маски, перчатки разные, марля в рулоне, жгуты, бинты, пластыри, одеяло спасательное, ножницы, блокнот формата не менее A7 , маркер, футляр и сумка.

💡Для любителей почитать первоисточник: приказ Минздрава от 24 мая 2024 г. № 262н