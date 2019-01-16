Пополняйте ЕНС только с целью исполнения налоговых обязательств

С какой целью вы используете ЕНС? Я про единый налоговый счет, которым мы пользуемся уже 2 года. ФНС сообщает об участившихся случаях перечисления физическими лицами (ИП) денежных средств на ЕНС в качестве уплаты платежей по налогам. При этом суммы перечисленных денежных средств в несколько десятков, а то и сотен раз превышают суммы исчисленных налогов.

Налоговая служба обеспокоена этим обстоятельством.

То есть налогоплательщики фактически используют ЕНС в качестве временного электронного кошелька для хранения своих финансов. Однако ЕНС предназначен исключительно для расчетов по налоговым обязательствам.

Аномальные суммы, поступающие на ЕНС, значительно превышающие суммы начисленных налогоплательщиком обязательств, могут быть расценены как попытка проведения незаконной финансовой операции.

Какими последствиям чревато использование ЕНС для незаконных целей получения денег:

вызов на допрос,

истребование документов,

анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Схемы, в которых ЕНС используется как средство вывода денег, описывать не буду. Кто хочет, может почитать в открытых источниках.