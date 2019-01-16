Национальной системе прослеживаемости товаров 3 года. Все это время она существовала без штрафов

Минфин предлагает устранить это недоразумение и дополнить КоАП РФ статьями 15.49 – 15.53, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

1. Непредставление в ИФНС отчета об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости, повлекут штраф для ИП 500 руб. за каждый документ, для юрлиц – 1 тыс. руб. за каждый непредставленный документ.

2. Неотражение (или неполное отражение) реквизитов прослеживаемости – для ИП от 1 до 30 тыс. руб., для юрлиц – от 1 до 100 тыс. руб.

От административной ответственности по этим двум основаниям можно получить освобождение, если внести исправления в счета-фактуры/УПД, отразив в них правильные данные, до истребования этих документов налоговым органом.

3. Искажение реквизитов прослеживаемости — для ИП и юрлиц 1 тыс. руб.,

От административной ответственности юрлица и ИП будут освобождение от ответственности, если ИФНС не выявила правонарушение.

4. Если не соблюден способ составления счетов-фактур , содержащих реквизиты прослеживаемости, ИП оштрафуют на 500 руб. за каждый документ, юрлицо – на 1 тыс. руб. за каждый документ.

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Два года назад, когда Минфин выходил в этой инициативой первый раз, суммы штрафов были иными. Неужто договориться не могут меж собой?