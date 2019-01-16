Изменения-2025: распоряжение долями в уставном капитале

Одно из новшеств, которое ожидает нас с 1 января 2025 года, относится к вопросу распоряжения долями в уставном капитале.

Что меняется?

С 2025 году у покупателя доли в ООО возникает материальная выгода при покупке долей если их стоимость ниже рыночной (это доля стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату).

На основании чего?

пп.3 п.1 ст.212 НК РФ, закон № 259-ФЗ от 08.08.2024г.

Для кого?

Это правило коснется тех ООО, долями в уставном капитале которых владеют представители реальных бенефициаров. Также оно актуально для тех, кто собирается продать долю (или её часть) в бизнесе по цене, равной или близкой её номинальной стоимости.

А пример можно?

Можно.

Уставный капитал 10 000 рублей. В составе участников двое, каждый по 50%. Чистые активы компании составляют 15 млн.руб. Если один из участников до 1 января 2025 года продаст долю , оценив её в договоре купли-продажи в размере 5 000 рублей, то последствий не будет. Если этот же участник продаст долю после 1 января 2025 года за те же 5 000 рублей, то у него возникнет материальная выгода в размере 7 500 000 – 5 000 руб. Эта материальная выгода будет облагаться НДФЛ по ставке 13(15) %.

Ну, давай ещё вынеси мозг!

Продавец тоже может быть неприятно удивлен, если, например, при продаже той же доли владел ей менее 5 лет.

Что из этого следует?

То, что годами использовали для скрытого владения бизнесом или для ухода от налогов, прекращает работать с 1 января 2025 года.

Куда бежать?

1. Выкупайте, продавайте, покупайте до 1 января 2025 года.

2. Опцион на долю перезаключайте на другую организацию, в которой бенефициар является единственным участником.

3. Сходите к юристу, специализирующемуся на корпоративной практике.