До нового года осталось 29 дней. Продолжаем готовиться к Новому году

Лучше такую выплату делать всем сотрудникам без исключения.
А Новый код — отличный повод порадовать свою команду дополнительными выплатами, да еще без налогов для работодателя.
Мы уже приступили к рассылке своим клиентам писем с предложением сделать это.
Оформляется такая выплата приказом руководителя компании с указанием фамилий сотрудников и суммы выплаты. А перед приказом собираются заявления на выплату. Если заявления не хочется собирать, то лучше обозначить выплату в виде подарка. Но без приказа не обойтись все равно.
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