До нового года осталось 29 дней. Продолжаем готовиться к Новому году

Напомню о возможности раз в год выплатить материальную помощь каждому сотруднику в сумме до 4 000 рублей включительно, которая не будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ в соответствии со ст. п. 28 ст. 217 и подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Лучше такую выплату делать всем сотрудникам без исключения.

А Новый код — отличный повод порадовать свою команду дополнительными выплатами, да еще без налогов для работодателя.

Мы уже приступили к рассылке своим клиентам писем с предложением сделать это.

Оформляется такая выплата приказом руководителя компании с указанием фамилий сотрудников и суммы выплаты. А перед приказом собираются заявления на выплату. Если заявления не хочется собирать, то лучше обозначить выплату в виде подарка. Но без приказа не обойтись все равно.