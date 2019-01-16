Аграриям из Белгородской области дадут отсрочку по уплате налогов и взносов

Действие отсрочки платежей по налогам и страховым взносам расширено на бизнес, работающий в сфере АПК и продовольственного рынка на приграничной территории Белгородской области.

Мера поддержки распространяется на организации и ИП, деятельность которых связана с сельским хозяйством, хранением и складированием зерна, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, производством пищевых продуктов и напитков (кроме алкоголя), если их доходы от реализации товаров, работ и услуг снизились более чем на 30% в течение периода проведения СВО.

Платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в 2024 году, для таких предприятий перенесены на один год.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Постановление Правительства от 13 декабря 2024 года № 1777