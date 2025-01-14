Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

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В части МСП должен быть достигнут вот такой показатель: обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.
Факторами достижения указанного показателя станут формирование для предпринимателей комфортной институциональной среды, снижение административной нагрузки, в том числе связанной с предоставлением статистической отчетности, обеспечение благоприятных налоговых условий, включая специальные налоговые режимы, упрощение и расширение доступа предпринимателей к федеральным и региональным мерам поддержки за счет их технологизации и цифровизации, повышение роли субъектов Российской Федерации в работе по качественным изменениям сектора МСП.
Ключевыми инструментами обеспечения реального роста дохода на одного работника субъекта МСП станут меры поддержки, реализуемые в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», объединенные в следующие общественно значимые результаты:
1. Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях, а также обеспечение доступа к рынкам сбыта, в том числе путем:
предоставления инвестиционных кредитов субъектам МСП по льготной ставке;
предоставления кредитов в рамках механизма «зонтичных поручительств» АО «Корпорация «МСП»;
предоставления гарантий и микрозаймов региональной финансовой инфраструктурой поддержки (региональными организациями, микрофинансовыми организациями);
расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков;
организации и расширения сбыта продукции субъектов МСП.
2. Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем:
обеспечения льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях и инновационных компаний;
предоставления услуг центрами «Мой бизнес»;
развития функционала Цифровой платформы МСП.РФ и сервисов.
Комментарии1
"Хороший у вас план, товарищ Жуков!"