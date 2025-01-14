Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Документ будет главным ориентиром в работе Правительства, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных Президентом В.Путиным.

🎄Для любителей почитать первоисточник здесь

В части МСП должен быть достигнут вот такой показатель: обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

Факторами достижения указанного показателя станут формирование для предпринимателей комфортной институциональной среды, снижение административной нагрузки, в том числе связанной с предоставлением статистической отчетности, обеспечение благоприятных налоговых условий, включая специальные налоговые режимы, упрощение и расширение доступа предпринимателей к федеральным и региональным мерам поддержки за счет их технологизации и цифровизации, повышение роли субъектов Российской Федерации в работе по качественным изменениям сектора МСП.

Ключевыми инструментами обеспечения реального роста дохода на одного работника субъекта МСП станут меры поддержки, реализуемые в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», объединенные в следующие общественно значимые результаты:

1. Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях, а также обеспечение доступа к рынкам сбыта, в том числе путем:

предоставления инвестиционных кредитов субъектам МСП по льготной ставке;

предоставления кредитов в рамках механизма «зонтичных поручительств» АО «Корпорация «МСП»;

предоставления гарантий и микрозаймов региональной финансовой инфраструктурой поддержки (региональными организациями, микрофинансовыми организациями);

расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков;

организации и расширения сбыта продукции субъектов МСП.

2. Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем: