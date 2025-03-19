РСПП. Путин. Главное

Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.

В отношении России введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились санкции, причём кратно выше.

У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, с защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. У нас что-то всё буксует, но мы с вами добьёмся того, чтобы эту проблему окончательно закрыть.

В этих условиях [речь идет о санкциях] российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надёжными партнёрами, а таких тоже в мире достаточно. Но здесь Правительство, наши регионы, конечно, должны оказывать, и оказывают, необходимую поддержку. Со своей стороны буду делать всё для того, чтобы поддержать этот процесс.

Мы никого не выгоняли. Кто ушёл с нашего рынка, тот сам принял такое решение; под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно.

Я прошу Правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране. Но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным.

Сейчас главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста.