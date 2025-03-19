РСПП. Путин. Главное

Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.
В отношении России введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились санкции, причём кратно выше.
У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, с защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. У нас что-то всё буксует, но мы с вами добьёмся того, чтобы эту проблему окончательно закрыть.
В этих условиях [речь идет о санкциях] российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надёжными партнёрами, а таких тоже в мире достаточно. Но здесь Правительство, наши регионы, конечно, должны оказывать, и оказывают, необходимую поддержку. Со своей стороны буду делать всё для того, чтобы поддержать этот процесс.
Мы никого не выгоняли. Кто ушёл с нашего рынка, тот сам принял такое решение; под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно.
Я прошу Правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране. Но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным.
Сейчас главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста.
Именно исходя из запросов предпринимателей мы продолжим выстраивать механизмы всей государственной экономической политики, включая денежно-кредитную, чтобы эти механизмы в первую очередь работали на увеличение производственного потенциала России, на открытие новых предприятий, на укрепление технологического, финансового суверенитета страны, её кадрового потенциала.
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