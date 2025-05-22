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Наталья Горячая
Малый и средний бизнес

За использование инфраструктуры электронного правительства будут взимать плату с организаций

Есть закон про использование ИЭП. Порядок и размер платы за пользование должно было определить Правительство РФ. Минцифры предлагает в этой связи установить плату 4,94 рубля за запрос. Оплата будет ежеквартальной.

Коммерческие организации активно используют ИЭП для улучшения качества услуг. Количество запросов от них растет.

Обращения к ИЭП осуществляется для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах, чтобы клиенты могли оплатить их в приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, используя цифровой профиль вместо ручного заполнения документов.

Дополнительные средства пойдут на развитие ИЭП, повышение скорости и безопасности предоставления данных. Это даст компаниям больше возможностей для улучшения своих сервисов.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

390 подписчиков 646 постов

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Комментарии

5
  • Astrasol

    очень интересно, а не повысится ли стоимость услуг компаний, которые вынуждены будут платить за это? очень сложный вопрос, а главное - непонятный. также не знаю, повысилась ли стоимость услуг, товаров в связи с повышением ставки налога на прибыль с этого года. Тоже непонятно, не переложили ли на нас, многострадальных потребителей, сие повышение?😶 никто не знает, а?

  • Анастасия

    Ждем платные госуслуги для населения..

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