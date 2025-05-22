За использование инфраструктуры электронного правительства будут взимать плату с организаций

Есть закон про использование ИЭП. Порядок и размер платы за пользование должно было определить Правительство РФ. Минцифры предлагает в этой связи установить плату 4,94 рубля за запрос. Оплата будет ежеквартальной.

Коммерческие организации активно используют ИЭП для улучшения качества услуг. Количество запросов от них растет.

Обращения к ИЭП осуществляется для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах, чтобы клиенты могли оплатить их в приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, используя цифровой профиль вместо ручного заполнения документов.

Дополнительные средства пойдут на развитие ИЭП, повышение скорости и безопасности предоставления данных. Это даст компаниям больше возможностей для улучшения своих сервисов.

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