За использование инфраструктуры электронного правительства будут взимать плату с организаций

Коммерческие организации активно используют ИЭП для улучшения качества услуг. Количество запросов от них растет.
Обращения к ИЭП осуществляется для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах, чтобы клиенты могли оплатить их в приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, используя цифровой профиль вместо ручного заполнения документов.
Дополнительные средства пойдут на развитие ИЭП, повышение скорости и безопасности предоставления данных. Это даст компаниям больше возможностей для улучшения своих сервисов.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь
Комментарии5
очень интересно, а не повысится ли стоимость услуг компаний, которые вынуждены будут платить за это? очень сложный вопрос, а главное - непонятный. также не знаю, повысилась ли стоимость услуг, товаров в связи с повышением ставки налога на прибыль с этого года. Тоже непонятно, не переложили ли на нас, многострадальных потребителей, сие повышение?😶 никто не знает, а?
@VikaV2193, на самом деле всё не так, как в реальности - от создателей "хотели как лучше, а получилось как всегда"
@Astrasol, да, это точно. Только авторы у этих шедевральных фраз все-таки разные ))
Ждем платные госуслуги для населения..