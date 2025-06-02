Займы до востребования: можно или нет?
Компания вправе выдавать займы на условиях до востребования.
По такому договору заемщик должен вернуть деньги в течение 30 дней после того, как компания предъявит требование о возврате.
Если фирма ничего не требует, то долг может бесконечно висеть на балансе компании.
Если в учете висит долг, а заём процентный, то доходов у физического лица не возникает.
Конечно, если таким заёмщником будет какое-то постороннее для компании лицо, то сама сделка покажется фискалам странной. Поэтому такие "длинные займы" лучше выдавать участникам компании.
💡Для любителей почитать первоисточник: п. 1 ст. 810 ГК РФ
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