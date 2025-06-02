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Наталья Горячая
Учет займов

Займы до востребования: можно или нет?

Компания вправе выдавать займы на условиях до востребования.

По такому договору заемщик должен вернуть деньги в течение 30 дней после того, как компания предъявит требование о возврате.

Если фирма ничего не требует, то долг может бесконечно висеть на балансе компании.

Если в учете висит долг, а заём процентный, то доходов у физического лица не возникает.

Конечно, если таким заёмщником будет какое-то постороннее для компании лицо, то сама сделка покажется фискалам странной. Поэтому такие "длинные займы" лучше выдавать участникам компании.

💡Для любителей почитать первоисточник: п. 1 ст. 810 ГК РФ

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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