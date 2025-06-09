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Наталья Горячая
Страховые взносы

Надо ли начислять страховые взносы на выплаты по ученическому договору?

Для начала чуть-чуть сухих формулировок: статья 420 НК РФ предписывает начислять страховые взносы на выплаты , производимые в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ. Об этом также говорит нам письмо налогового ведомства от 21.06.2019 № 03-15-06/45624.

Ученический договор не является трудовым или договором ГПХ, поэтому страховыми взносами такие выплаты не облагаются. А вот НДФЛ с таких выплат надо удерживать и перечислять в бюджет в обычном порядке - по ставке 13 (15)%.

Напомню, что ученический договор может заключить только организация-работодатель. Для ИП такую опцию статья 198 ТК РФ не предусматривает. Не то забыли, не то специально сделали.

Можно ли с помощью ученического договора сэкономить на налогах? Можно.

Надо ли проявлять осторожность при создании такой конструкции? Надо.

Можно ли заменить ученическим договором трудовые отношения? Лучше не надо.

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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