Надо ли начислять страховые взносы на выплаты по ученическому договору?
Ученический договор не является трудовым или договором ГПХ, поэтому страховыми взносами такие выплаты не облагаются. А вот НДФЛ с таких выплат надо удерживать и перечислять в бюджет в обычном порядке - по ставке 13 (15)%.
Напомню, что ученический договор может заключить только организация-работодатель. Для ИП такую опцию статья 198 ТК РФ не предусматривает. Не то забыли, не то специально сделали.
Можно ли с помощью ученического договора сэкономить на налогах? Можно.
Надо ли проявлять осторожность при создании такой конструкции? Надо.
Можно ли заменить ученическим договором трудовые отношения? Лучше не надо.
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