Надо ли начислять страховые взносы на выплаты по ученическому договору?

Для начала чуть-чуть сухих формулировок: статья 420 НК РФ предписывает начислять страховые взносы на выплаты , производимые в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ. Об этом также говорит нам письмо налогового ведомства от 21.06.2019 № 03-15-06/45624.

Ученический договор не является трудовым или договором ГПХ, поэтому страховыми взносами такие выплаты не облагаются. А вот НДФЛ с таких выплат надо удерживать и перечислять в бюджет в обычном порядке - по ставке 13 (15)%.

Напомню, что ученический договор может заключить только организация-работодатель. Для ИП такую опцию статья 198 ТК РФ не предусматривает. Не то забыли, не то специально сделали.

Можно ли с помощью ученического договора сэкономить на налогах? Можно.

Надо ли проявлять осторожность при создании такой конструкции? Надо.

Можно ли заменить ученическим договором трудовые отношения? Лучше не надо.