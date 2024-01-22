Создание и деятельность некоммерческих организаций. Что, зачем и как?

Очень важно правильно выбрать организационно-правовую форму (ОПФ) и определиться с составом учредителей и структурой органов управления.

Главные вопросы, на которые нужно ответить учредителю некоммерческой организации (НКО):

Какая цель создания? Что реально будет делать эта организация? Кто будет принимать решения?

Очень важно правильно выбрать организационно-правовую форму (ОПФ) и определиться с составом учредителей и структурой органов управления.

Дело в том, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в различных организационно-правовых формах (см. ч. 3 ст. 50 ГК), например:

1. Общественная организация

Важно! Общественная организация создается на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

В общественной организации должно быть не менее трех учредителей, которые после регистрации юридического лица становятся членами организации.

Высший орган — общее собрание членов, а не учредители. Это значит, что нужно созывать и проводить собрания, вести реестр членов и проч.

2. Автономная некоммерческая организация

Важно! Очень удобная ОПФ, если НКО планирует оказывать услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная некоммерческая организация может быть создана одним физическим лицом, и он же может быть Руководителем.

3. Ассоциация (союз)

Ассоциация (союз), к которым относятся, в том числе, саморегулируемые организации, объединения работодателей, общественных организаций, торгово-промышленные палаты

Важно! Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Так, в такой ОПФ создаются, в частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения граждан.

4.Общественно-полезный фонд

Общественно-полезный Фонд, к которым относятся, в том числе, общественные и благотворительные фонды

Важно! Общественно полезный фонд не имеет членства и преследует благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Если вы планируете создать Благотворительный фонд, предварительно ознакомьтесь с законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в том числе статью 2, которая содержит перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда.

5. Учреждения

Учреждение, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения

Важно! Если вы планируете создать частное учреждение, которое будет, например, оказывать услуги дополнительного образования, то вам необходимо знать требования закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

После того как вы определитесь с ОПФ, важно учесть несколько рекомендаций: