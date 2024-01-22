Создание и деятельность некоммерческих организаций. Что, зачем и как?

Главные вопросы, на которые нужно ответить учредителю некоммерческой организации (НКО):
Какая цель создания?
Что реально будет делать эта организация?
Кто будет принимать решения?
Очень важно правильно выбрать организационно-правовую форму (ОПФ) и определиться с составом учредителей и структурой органов управления.
Дело в том, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в различных организационно-правовых формах (см. ч. 3 ст. 50 ГК), например:
1. Общественная организация
Важно! Общественная организация создается на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
В общественной организации должно быть не менее трех учредителей, которые после регистрации юридического лица становятся членами организации.
Высший орган — общее собрание членов, а не учредители. Это значит, что нужно созывать и проводить собрания, вести реестр членов и проч.
2. Автономная некоммерческая организация
Важно! Очень удобная ОПФ, если НКО планирует оказывать услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.
Автономная некоммерческая организация может быть создана одним физическим лицом, и он же может быть Руководителем.
3. Ассоциация (союз)
Ассоциация (союз), к которым относятся, в том числе, саморегулируемые организации, объединения работодателей, общественных организаций, торгово-промышленные палаты
Важно! Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Так, в такой ОПФ создаются, в частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения граждан.
4.Общественно-полезный фонд
Общественно-полезный Фонд, к которым относятся, в том числе, общественные и благотворительные фонды
Важно! Общественно полезный фонд не имеет членства и преследует благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.
Если вы планируете создать Благотворительный фонд, предварительно ознакомьтесь с законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в том числе статью 2, которая содержит перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда.
5. Учреждения
Учреждение, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения
Важно! Если вы планируете создать частное учреждение, которое будет, например, оказывать услуги дополнительного образования, то вам необходимо знать требования закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
После того как вы определитесь с ОПФ, важно учесть несколько рекомендаций:
При подготовке устава НКО нужно понимать будет ли организация осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность? Какие есть ограничения? Что предусмотреть в уставе?
Некоммерческие организации вправе иметь символику — эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, но описание обязательно должно содержаться в Уставе организации.
Помните, что документы должны соответствовать действующему законодательству и проходят строгую экспертизу Министерства юстиции.
НКО обязаны сдавать не только бухгалтерскую отчетность, но и Отчет в Минюст.
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