Калькулятор налога по УСН с дохода для ИП за 2023. Забирайте в закладки

Сделали в гугл-таблицах калькулятор для расчёта УСН с дохода для ИП за 2023 год с учётом всех вычетов.

ЕНС, введенный в 2023 году, и последовавшие за этим многочисленные изменения законодательства сильно запутали многих налогоплательщиков. Но, пожалуй, больше всего досталось тем, у кого ранее был самый простой расчёт налога — предпринимателям на УСН с доходов.

Итак, с учётом всех изменений и разъяснений ИП на УСН с доходов в 2023 году может уменьшить сумму налога на страховые взносы:

за себя за прошлые годы, уплаченные в 2023 году (как фиксированные, так и 1%);

за себя за 2023 год в фиксированной сумме 45842 руб. (неважно когда они уплачены);

за себя за 2023 год в размере 1% с дохода свыше 300 т.р. (неважно уплачены они или ещё нет). При наличии работников такой ИП также может уменьшить сумму налога и на суммы взносов с зарплаты работников, уплаченные в 2023 году, но в целом не более, чем на 50%.

Чтобы вы могли посчитать сумму налога мы сделали в Гугл-таблицах калькулятор расчёта налога по УСН с дохода для ИП за 2023 год:

лист 1 — для ИП без работников;

лист 2 — для ИП с работниками.

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