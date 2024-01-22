Почему я не доверяю всяким франшизам

Сейчас в последнее время стало можно рекламировать всякие франшизы по типу пункта выдачи или автоматы по продаже кофе. И многие действительно пытаются пролезть в этот бизнес, думая, что принесет какие-то большие деньги. У меня к таким объявлениям особого доверия нет. А вот почему.

Во-первых, на примере тех же пунктов выдачи или постаматов в магазинах. Какой человек будет сливать по дешевке действительно толковый бизнес? А сайты с объявлениями сейчас просто кишат «продам пункт выдачи», «ходовой пункт всего за столько-то». Да, меня тоже в свое время это приманивало, но если копнуть поглубже, оказывается, не все так радужно. Неизвестно, почему человек продает точку: может, переезжает, а может уже обжегся на том, что открылся в неприбыльном месте, и в результате ушел в минус. Никто правды не скажет. Тем более если точка продается за небольшую цену. Кто продает дешево корову, несущую золотые яйца, простите?

Во-вторых, это точно такой же бизнес, и он требуют вложений. В ремонт, возможно в зарплату, в расходники (если взять, к примеру, те же автоматы для кофе). А многие просто видят в объявлении «выручка 100 000», и на глаза буквально падают шоры. Все, мы богаты. А сколько из этой суммы уходит на расходники, аренду, обслуживание этого самого автомата? Повезет, если попадете в плюс небольшой, уже счастье.

Ну и в-третьих, навязчивая реклама, которая вызывает вопросы. Вот я, домохозяйка с тремя детьми на руках за год вылезла в миллионерши, открыла свою сеть, получаю крупные суммы денег. Но никто не знает, что скрывается за такой хорошей картинкой. А вы уже намереваетесь купить себе этот несчастный автомат. В большинстве своем это просто замануха, чтобы продать франшизу, срубить побольше денег и оставить вас с новыми проблемами. Те же пункты выдачи, которые продают за миллион — на деле открыться стоит около 500 тысяч. А если и там, и там не так много людей, какой выгоднее — с рук или новенький свой? Я в принципе не доверяю франшизам, потому что это не более чем красивая картинка. В интернете полно отзывов расстроившихся и прогоревших на этом людей, чтобы слепо реагировать на обещания подзаработать.