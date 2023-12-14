Обновлена форма расчета по страховым взносам (Приказ ФНС РФ от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@). Сдать РСВ за 2023 год нужно по новой форме;
компенсации удаленным и разъездным работникам нормируют в целях НДФЛ и взносов (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
с доходов зарубежных удаленных работников нужно удерживать 13 процентов НДФЛ (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
увеличен размер социальных вычетов и упрощен порядок их получения (федеральные законы от 31.07.2023 № 389-ФЗ, от 28.04.2023 № 159-ФЗ);
скорректированы правила начисления транспортного налога при гибели, уничтожении или розыске ТС (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
внесены изменения в порядок уплаты налога при изменении местонахождения транспорта (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
при гибели объекта налог на имущество прекратят начислять без заявления (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
утверждена форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков (Приказ ФНС РФ от 16.08.2023 № ЕД-7-21/546@);
принята новая форма налогового расчета доходов иностранных организаций (Приказ ФНС РФ от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@);
будут оштрафовать за неподачу расчета о выплаченных иностранным организациям доходах (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
упрощен порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте (Федеральный закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ);
освобождение от НДС услуг общепита будет зависеть от среднемесячных выплат физлицам (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ);
расширен перечень детских товаров, облагаемых по ставке НДС 10 процентов (Федеральный закон от 19.10.2023 № 504-ФЗ);
компании, применяющие УСН, при смене регистрации будут платить налог по новой ставке (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
хранить документы бухучета можно будет только в России (Приказ Минфина РФ от 23.12.2021 № 224н).
Важные новшества для бухгалтера, которые заработают с 1 января 2024 года
happy@
Бухгалтер
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