Логотип happy@
happy@

Важные новшества для бухгалтера, которые заработают с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года на бухгалтеров ожидают значимые изменения. В этой подборке мы собрали новые ключевые нормативные документы, которые вступят в силу с начала года. Обратите внимание на эти изменения, так как они окажут влияние на повседневную работу бухгалтеров в новом году.
35

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

35

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип happy@
    happy@

    Раньше было лучше. Дивный бухгалтерский мир

    Недавно ходила на собеседования и была в шоке. Мне приходилось доказывать, что я умею читать отчёты и вести первичную документацию.

    37
    Логотип happy@
    happy@

    Важные новшества для бухгалтера, которые заработают с 1 января 2024 года

    С 1 января 2024 года на бухгалтеров ожидают значимые изменения. В этой подборке мы собрали новые ключевые нормативные документы, которые вступят в силу с начала года. Обратите внимание на эти изменения, так как они окажут влияние на повседневную работу бухгалтеров в новом году.

    35

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров

    В России введут карательную психиатрию? / Налог на бездетность / Купля-продажа авто через Госуслуги

    Продолжаю обзор на свеженькие нормативные акты и законы. Они останутся актуальными еще долго, так как они начнут действовать постепенно начиная с 2024 года.

    37

    Куплю-продажу автомобиля можно осуществить с помощью госуслуг

    Обновление сервиса купли-продажи «Безопасная сделка: оформляйте и оплачивайте покупку авто через госуслуги» позволяет не только заключить электронный договор, но и произвести платеж через аккредитив.

    26
    Логотип ToT
    ToT

    1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

    Как же мы выросли за последний год. Оглядываться назад просто некогда. А кажется, что еще так много нужно сделать, что бы каждому бухгалтеру в России жить было хорошо. Рассказываю важные цифры нашего проекта.

    1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе
    6
    78

    На сайте ФНС обновился калькулятор для расчета стоимости патента

    Поторопитесь, если еще не решили, какую систему налогообложения применять в 2024 году.

    95
    Право

    В Трибуне обсуждают интересный случай по разделу имущества супругов

    Почти всегда раздел имущества бывших супругов — дело крайне щепетильное и сложно. Но, когда квартиру делят спустя 20 лет после совместной жизни, все совсем запутано.

    163

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    Бухгалтеры

    🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

    За один день вы сможете подготовиться ко всем сюрпризам в работе бухгалтеров, к новым правилам. Успейте забрать свой билет, участвовать можно онлайн!

    106

    Число операторов ЦФА в России растёт

    Лидеры по количеству выпусков — «Сбер», Альфа-Банк и «Атомайз». Другие участники рынка пока не перешли рубеж в десять размещений.

    64
    Бесплатно с Налоговая отчетность

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

    Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
    102

    США ввели санкции против Экспобанка

    Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму.

    52
    Карьера бухгалтера

    Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

    Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.

    1
    456
    УСН

    Уменьшение патента на страховые взносы в 2024 году

    В середине 2023 года существенно изменился порядок уменьшения патента на страховые взносы. Разберем, как уменьшать налог по ПСН на отчисления по страхованию в 2024 году: что нужно учесть и как правильно заполнить уведомление на уменьшение.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    181
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров
    Маркировка товаров

    Когда нельзя будет продать товары без маркировки. Рассмотрим постановление

    Уважаемые коллеги, этот документ крайне важен для каждого бизнесмена, главного бухгалтера, финансового директора и начальника отдела продаж, особенно если у вас есть торговая сеть или вы занимаетесь оптовыми поставками.

    1
    61
    Логотип dshestakov
    dshestakov
    Маркетинг

    Вставай, Наташа, Яндекс все уронил! Или что делать, если Директ перестал приносить заявки.

    Рекламная кампания хорошо работала несколько месяцев и вдруг сломалась? Лидов стало меньше или они пропали совсем. Возможно, количество заявок изменилось не сильно, но они стали дороже и рекламного бюджета уже не хватает. К сожалению, сегодня такая проблема — не редкость. Многие специалисты по контексту жалуются на нестабильность Яндекс Директа.

    Вставай, Наташа, Яндекс все уронил! Или что делать, если Директ перестал приносить заявки.
    31

    «Самолёт» покупает банк «Система»

    Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.

    61

    Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

    Прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года.

    2
    79
    Учет в торговле

    Как оприходовать товар без документов

    В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.

    2,7 тыс.
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?

    Ситуация в области получения вида на жительство (ВНЖ) для российских граждан продолжает стремительно изменяться. На пороге 2024 года некоторые страны сохраняют свою привлекательность для российских граждан, стремящихся обеспечить себе стабильное место проживания за границей.

    Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?
    40

    Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году

    Повышение ключевой ставки ЦБ, дороговизна кредитов и повышение цен на автомобили не способствуют росту продаж.

    3
    103