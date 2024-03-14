В России предлагается увеличить НДФЛ. Предлагается изменить ставки НДФЛ в зависимости от величины дохода

Традиционно и в советское время, и в постсоветский период ставка подоходного налога была прогрессивной: размер ставки повышался с ростом дохода. Повышенная ставка применялась не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей какой-то уровень.

К примеру, первый российский закон от 07 декабря 1991 года № 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" предусматривал прогрессию ставок от 12 до 60 процентов:

— До 42 000 рублей: 12 процентов.

— От 42 001 до 84 000 рублей: 15 процентов.

— От 84 001 до 120 000 рублей: 20 процентов.

— От 120 001 до 180 000 рублей: 30 процентов.

— От 180 001 до 300 000 рублей: 40 процентов.

— От 300 001 до 420 000 рублей: 50 процентов.

— От 420 001 рублей и выше: 60 процентов.

С 1992 по 2000 годы практически ежегодно менялись то максимальная ставка, то промежуточные ставки, то размеры облагаемого дохода.

С 01 января 2001 года введена в действие вторая часть Налогового кодекса РФ. Как раз во второй части есть глава 23 про налог на доходы физических лиц. Налоговый кодекс РФ перешел к пропорциональному налогообложению. С этого времени применяется ставка НДФЛ в размере 13 процентов для большинства видов доходов. Для отдельных видов доходов установлена повышенная ставка в размере 35 процентов. Это доходы, которые можно отнести к категории "случайные", не связанные с трудовой или инвестиционной активностью.

Считается, что переход от прогрессивного налогообложения к пропорциональному показал высокую эффективность: за первые 8 лет применения плоской шкалы поступления НДФЛ в бюджет выросли в 12 раз. Про это написано в отчете правительства перед государственной думой о результатах его деятельности за 2008 год .

С 2021 года в России появилась повышенная налоговая ставка в размере 15 процентов для доходов свыше 5 млн рублей.

Последние несколько лет Минфин России регулярно говорил, что кардинальных изменений в части порядка налогообложения доходов физических лиц не будет. В своих письмах Минфин России говорил, что существующая система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ.

В июне 2023 года Минфин России впервые заявил, что он изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ. Тогда тоже было сказано, что изменений в налогообложении доходов физических лиц не планируется.