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Власти смогут массово выявлять и наказывать уехавших россиян, которые не доплатили налоги после отъезда из страны

Федеральная налоговая служба планирует запустить в 2025 году автоматизированную систему определения статуса налогового и валютного резидента, сообщил во вторник РБК.

Запуск системы позволит ФНС массово выявлять россиян, которые уехали из страны и не доплатили налоги за продажу недвижимости или с полученных в России доходов, считает налоговый юрист Артур Дулкарнаев

О создании системы говорится в плане деятельности ФНС на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов, который изучил РБК. По информации издания, новый функционал станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».

АИС будет автоматически определять россиян, выехавших их страны, используя данные о полученных загранпаспортах. Сейчас для этого налоговая запрашивает информацию у погранслужбы ФСБ, сказала РБК партнер Б1 Марина Белякова. Для идентифицированных россиян система будет автоматически определять статус налогового резидента.

ФНС получит инструмент массовой проверки, после запуска которого в зоне риска могут оказаться уехавшие россияне, заплатившие с доходов в России как налоговые резиденты, сказал «Агентству» Дулкарнаев.

«Пока неизвестны технические детали будущей системы, но, если налоговая сможет узнать про путешествия человека в прошлом и позапрошлом годах, а у государства такая информация есть, в зоне риска окажутся те, кто продавал недвижимость или другое имущество», — пояснил налоговый юрист.

С продажи квартиры, которая была в собственности до трех лет, уехавшие россияне должны были заплатить не 13, а 30%, и они не могли претендовать на налоговый вычет с потраченных ранее на приобретение этой недвижимости денег, уточнил Дулкарнаев. «Если вы продали квартиру за 10 млн рублей, владели ей в течение года, а сами живете не в России, то ваш НДФЛ — 3 млн рублей, который нужно заплатить. А это крайне важно, потому что отметка, с которой начинаются уголовные риски — это 2,7 млн рублей неуплаченных налогов», — сказал эксперт.

Налоговая и сейчас может получить эту информацию, но для этого ей требуется запрашивать информацию по каждому отдельному человеку, говорит Дулкарнаев. Запуск новой системы позволит автоматизировать этот процесс и сделать его охват массовым. По оценке налогового юриста, налоги с продажи имущества по более высокой ставке для нерезидентов не заплатили «десятки тысяч» уехавших россиян.

В случае обнаружения таких случаев ФНС будет добиваться уплаты разницы между ставкой для резидентов и нерезидентов, а также пени за несвоевременную уплату, сказал эксперт «Агентству».

Кроме того, уехавшим россиянам будут грозить два вида штрафов — за неподанную налоговую декларацию (до 30% от суммы налога) и за то, что они заплатили не всю сумму налога (от 20 до 40% от неуплаченной суммы налога), пояснил Дулкарнаев.

Количество споров о статусе налогового резидента или нерезидента с 2025 года может увеличиться «главным образом за счет релокантов», сказал РБК партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

Срок давности по налоговым правонарушениям составляет три года, то есть в 2025 году ФНС сможет добиваться взыскания недоплаченных сумм, пени и штрафов с тех, кто не уплатил налоги в 2022, 2023 и 2024 годах.

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Власти смогут массово выявлять и наказывать уехавших россиян, которые не доплатили налоги после отъезда из страны

Федеральная налоговая служба планирует запустить в 2025 году автоматизированную систему определения статуса налогового и валютного резидента, сообщил во вторник РБК.

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