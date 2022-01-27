Какая информация передается в рамках автоматического обмена информацией по финансовым счетам

Казахстанцы массово получают уведомления от налоговиков о незадекларированных зарубежных доходах. Именно информация, полученная в рамках автоматического обмена, стала основанием для рассылки таких уведомлений

Вот какую финансовую информацию передают зарубежные организации финансового рынка в российскую налоговую:

Общая информация, которая нужна чтобы можно было идентифицировать счет или договор клиента с организацией финансового рынка: номер счета (его функциональный аналог) или номер договора, тип счета или договора и его международный идентификатор (IBAN, OBAN, ISIN, OSIN), валюта счета или договора.

Баланс - то есть остаток денег, стоимость финансовых активов или сумма обязательств организации финансового рынка перед клиентом на конец отчетного периода. Конец отчетного периода - это 31 декабря.

Сумма, валюта и вид дохода, выплаченного в течение отчетного периода.

В рамках автообмена налоговая не получает полноценную выписку по счету со всеми операциями. Иными словами, передаются данные не о всех доходах человека, а только о доходах от финансовых активов. Вот какие это доходы:

CRS 501: дивиденды.

CRS 502: проценты.

CRS 503: валовый доход от реализации или иного отчуждения финансовых активов. В рамках обмена не передается информация о сумме расходов на приобретение финансовых активов. Так устроено из-за того, что финансовые активы могут передаваться от брокера к брокеру, и брокеры зачастую не в силах проконтролировать как активы первоначально появились у человека и сколько расходов человек понес на приобретение таких активов.

CRS 504: прочий доход от финансовых активов, например, выплаты от фондов или трастов.

К примеру, если налоговый резидент РФ открывает брокерский счет на Кипре, то в рамках автоматического обмена информацией Россия может получить реквизиты счета; идентификационные данные человека; стоимость активов человека на конец года; валовый доход от продажи ценных бумаг; дивиденды по ценным бумагам; проценты по облигациям.

В июне 2024 года в Форбс Казахстан был материал о том, что казахстанцы массово получают уведомления от налоговиков о незадекларированных зарубежных доходах. Именно информация, полученная в рамках автоматического обмена, стала основанием для рассылки таких уведомлений со стороны Комитета государственных доходов Казахстана.

А вот актуальный перечень государств, с которыми Россией осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.