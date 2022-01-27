Зарплата по МРОТ в 2025 году: важные моменты

В 2025 году аналогично текущему году нельзя будет платить работникам, отработавшим норму за месяц, менее МРОТ.

При выявлении нарушений в этом аспекте работодателя оштрафуют по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Для организаций это от 30 до 50 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 100 тыс. руб.

Базовый принцип и начисления, и проверок: не ниже МРОТ должна быть именно тарифная часть зарплаты без учета различных компенсаций и надбавок за условия труда.

Если ваши сотрудники работают сверхурочно, по ночам, в выходные и праздники, совмещая несколько должностей,доплаты за это нужно плюсовать к МРОТ, а не вычитать из него, как это раньше часто происходило на практике. А доплату до МРОТ нужно рассчитывать как разницу между ним и окладом.

Так же сверх МРОТ начисляются «северные»: районный коэффициент и надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На это неоднократно указывал Конституционный суд (см. постановления от 16.12.2019 № 40-П, от 11.04.2019 № 17-П, от 07.12.2017 № 38-П).

Нельзя и подтягивать з/п к МРОТ с помощью разовых премий, например, к празднику. Здесь уже отметился запретом Верховный суд (определение ВС РФ от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622).

Напомним также, что в планах законодателей МРОТ на 2025 год установлен на уровне 22 440 руб. (в 2024 году - 19 242 руб.).

Рост МРОТ и доработки к налоговой реформе (проект уже в Госдуме) скорее всего приведут к росту страховых взносов в секторе МСП.

Лимит, облагаемый по ставке 30% и сейчас равный одному МРОТ увеличат как минимум в 1,5 раза. С ростом самого МРОТ, прирост взносов к уплате может оказаться довольно существенным.