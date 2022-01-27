Турция дала заднюю и завет к себе работников и айтишников

После того, как из Турции массово съехали релоканты в связи с отменой туристической визы, страна придумывает новые способы привлечения экспатов.

Теперь они хотет привлекать квалифицированных иностранных специалистов. Турция освободит от необходимости получать разрешение на работу иностранцев, которые оказывают значительный вклад в экономику, культуру, науку или технологическое развитие страны, увеличен с 6 месяцев до 3 лет.

Индийская газета для экспатов Business-standard сообщает, что на льготы могут претендовать: деятели культуры, искусства и спорта, ученые и исследователи, специалисты по разведке и добыче нефти и газа, моряки и профессиональные спортсмены, туроператоры и стажеры. Как именно доказывать значительный вклад пока не ясно, сложно представить, что на возможность жить в Турции нужно будет сдавать папку документов, как при оформлении визы таланта во Франции или Великобритании.

Кстати заявление на оформление ВНЖ можно подать в любое время, находясь в Турции на легальных основаниях, а не в течение месяца как раньше.

Также послабления коснуться журналистов. Иностранные журналисты, которые получили согласование от Министерства связи, смогут работать в Турции на весь срок пребывания без необходимости получать разрешение.

Турция ввела и новую визу — Türkiye Tech Visa, предназначенную для технологических специалистов и предпринимателей, желающих основать стартап в стране.

Виза выдается на 3 года с возможностью подачи заявления через официальный сайт программы. Для участия необходим загранпаспорт и доказательство трудоустройства или инвестиционного намерения. Виза дает упрощенное получение ВНЖ для членов семьи, освобождение от некоторых налогов, и даже бесплатную медицину и доступ к инфраструктуре технопарков. Так турки хотят привлечь стартапы в страну. «Мы хотим видеть 100 000 технологических стартапов к 2030 году, и не менее 100 из них будут оцениваться более чем в 1 миллиард долларов», — заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр.

В борьбе за стартапы Турция будет конкурировать с ближайшим соседом – Азербайджаном, который тоже сейчас вступил на это поле, открыв технопарк и разработав целую программу для привлечения иностранных стартапов, о которой мы тоже позже расскажем.