Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 4 ноября -10 ноября 2024

НДФЛ
Обязанность по НДФЛ с матвыгоды заемщика по наследству не переходит
По наследству переходят не только имущество, но и долги. Если среди них имеется беспроцентный жилищный заем, который наследодателю выдал работодатель, налоговые обязанности по матвыгоде наследнику не передаются. Платить НДФЛ с матвыгоды по займу не нужно, если нет взаимозависимости с работодателем наследодателя.
Продажа квартиры, по которой в период брака оформили брачный договор
Заключение брачного договора в периоде владения квартирой не влияет на порядок расчета НДФЛ при ее продаже. Если собственник владел проданным жильем долго - по общему правилу, 5 лет - НДФЛ платить не придется. Бывает, что квартиру, которую в браке приобрели в совместную собственность и оформили на одного супруга, по брачному договору перевели в единоличное владение другого супруга. В таком случае все равно срок владения в целях НДФЛ считается с момента покупки этой квартиры.
Налоговая против льготной шкалы НДФЛ по районному коэффициенту
На семинаре для налогоплательщиков (17,5 минута семинара) УФНС разъясняет: только северные надбавки не подпадают под основную пятиступенчатую шкалу НДФЛ в 2025 году. На районный коэффициент для Тюменской области 15% льгота не распространяется. НДФЛ считается как по обычной зарплате.
Однако в НК четко сказано, что пятиступенчатая прогрессия не касается ни надбавки, ни районного коэффициента, установленного законодательством РФ. Единственное объяснение может состоять в том, что коэффициент для Тюмени регулируют акты СССР. А по ТК этот вопрос - в ведении Правительства.
Разъяснения неофициальные. Ждем сформированной позиции ФНС.
УСН
Дата учета УСН-дохода при торговле через маркетплейсы
На вопрос - в какой момент упрощенцу отражать доход при торговле через маркетплейсы - Минфин поясняет: на дату возникновения у селлера права распоряжаться доходами. Когда именно возникает такое право, не уточняется.
С точки зрения ГК дата возникновения права распоряжаться полученными доходами - это дата поступления денег на счет маркетплейса. Ведь деньги, поступившие агенту от покупателей, - это собственность селлера.
Ранее Минфин неоднократно занимал позицию, согласно которой дата признания дохода - получение денег на счет селлера.
1С также анонсировала изменения в алгоритме учета:
доход по отчетам о розничных продажах признается на дату отчета комиссионера
доход по отчетам об оптовых продажах - на дату получения денег комиссионером. То есть маркетплейсом.
Напомним, что в законодательстве нет четкого ответа, на какую дату отразить доходы: дату отчета или дату получения денег на расчетный счет селлера. Обе позиции можно и доказать, и опровергнуть.
НДС при УСН: отгрузка в 2024 году, а оплата в 2025-ом
Если ИП на УСН получает в 2025 году оплату за реализованные в 2024 году товары (работы, услуги), обязанности начислить НДС у него не возникнет. Упрощенцы станут плательщиками НДС только с 1 января 2025 года. Основание для НДС - реализация - в данном случае приходится на период, когда налог можно было не платить.
ВЗНОСЫ
Установлена предельная база по страховым взносам на 2025 год
С 01.01.2025 предельная база для расчета страховых взносов составит 2 759 000 руб. По общему правилу, на выплаты, которые не превышают предельную базу, взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а на выплаты свыше предельной базы — по тарифу 15,1%.
КАДРЫ
Обновлены чек-листы для проверок трудинспекций
Роструд уточнил чек-листы, по которым трудинспекторы оценивают компанию при проверках. Проверяющих заинтересует порядок оплаты сверхурочной и ночной работы, а также работы в выходной. Кроме того, уточнения чек-листов касаются защиты прав сотрудников с семейными обязанностями и несовершеннолетних.
ЕФС-1 при досрочном выходе из отпуска по уходу на неполный день
Сотрудник может досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный рабочий день. Фонд разъясняет, как в таком случае составить форму ЕФС-1. Работодатель обязан сформировать подраздел 1.1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" с кадровым мероприятием "ПЕРЕВОД". В графе "Код выполняемой функции" нужно указать код "НЕПД".
В трудовом договоре с совместителем нужно указать полный оклад
*консультация онлайнинспекции.рф
Если работника приняли на неполную ставку, например: по совместительству, в трудовом договоре необходимо указать полный размер оклада из штатного расписания. Зарплата такому работнику будет начисляться пропорционально отработанному времени. Это условие тоже нужно включить в трудовой договор.
ККТ
Налоговая напоминает об изменениях по ККТ с 2025 года
Практически всех продавцов на рынках, которые раньше могли работать без ККТ, обязали применять кассу с 1 марта 2025 года. Однако для них введен льготный период, в течение которого можно выполнять только часть требований к чеку. До 1 января 2026 года им можно не указывать в чеках наименование и количество товара.
Формирование чека ККТ при расчетах по договору комиссии
Если компания-комиссионер реализует товары физлица, при передаче комитенту денег за проданные товары комиссионер обязан применять ККТ. На практике часто в такой ситуации комиссионер удерживает сумму своего вознаграждения. В кассовом чеке с реквизитом "признак расчета" (тег 1054) "расход" при этом нужно указать сумму за вычетом удержаний.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Кто должен лично присутствовать при инвентаризации
Минфин разъясняет, что означает правило в нормативке: материально- ответственному лицу следует принимать участие в инвентаризации. Принимать участие - значит лично присутствовать при проверке наличия вверенных ему активов. Собственно в инвентаризационную комиссию его не включают.
КОНТРОЛЬ
Сдача декларации в последний день квартала - ФНС против
Можно сдать декларацию раньше срока, но в любом случае сделать это нужно в дни, которые приходятся на следующий отчетный (налоговый) период.
Ситуация. Компания сдала декларацию за I квартал 31 марта.
Позиция налоговой. Декларация считается непредставленной, поскольку сдана до окончания налогового периода.
Позиция судей. Позиция налоговой соответствует сложившейся арбитражной практике. Если отчетность сформировали до того, как закончился налоговый период, она содержит не реальные, а предположительные, мнимые показатели, и не имеет юридического значения.
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