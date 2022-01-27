Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 4 ноября -10 ноября 2024

По наследству переходят не только имущество, но и долги. Если среди них имеется беспроцентный жилищный заем, который наследодателю выдал работодатель, налоговые обязанности по матвыгоде наследнику не передаются. Платить НДФЛ с матвыгоды по займу не нужно, если нет взаимозависимости с работодателем наследодателя.

Заключение брачного договора в периоде владения квартирой не влияет на порядок расчета НДФЛ при ее продаже. Если собственник владел проданным жильем долго - по общему правилу, 5 лет - НДФЛ платить не придется. Бывает, что квартиру, которую в браке приобрели в совместную собственность и оформили на одного супруга, по брачному договору перевели в единоличное владение другого супруга. В таком случае все равно срок владения в целях НДФЛ считается с момента покупки этой квартиры.

*семинар УФНС

На семинаре для налогоплательщиков (17,5 минута семинара) УФНС разъясняет: только северные надбавки не подпадают под основную пятиступенчатую шкалу НДФЛ в 2025 году. На районный коэффициент для Тюменской области 15% льгота не распространяется. НДФЛ считается как по обычной зарплате.

Однако в НК четко сказано, что пятиступенчатая прогрессия не касается ни надбавки, ни районного коэффициента, установленного законодательством РФ. Единственное объяснение может состоять в том, что коэффициент для Тюмени регулируют акты СССР. А по ТК этот вопрос - в ведении Правительства.

Разъяснения неофициальные. Ждем сформированной позиции ФНС.