Мне одобрили зарубежное гражданство, о нем нужно сообщать если я приеду в РФ или если я стану резидентом РФ?

То есть можно ли не сообщать о гражданстве, ссылаясь на то, что я не живу в РФ, но иногда приезжать в РФ

В России есть требования о декларировании разных вещей. Так, надо декларировать зарубежные доходы, зарубежные компании, зарубежные счета, зарубежные электронные кошельки, зарубежные внж и паспорта.

Такие требования содержатся в разных законах и касаются разных категорий физических лиц. Так:

Требование декларировать зарубежные доходы касается налоговых резидентов РФ. Про это написано в Налоговом кодексе РФ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/). Требование декларировать зарубежные компании касается налоговых резидентов РФ. Про это написано в Налоговом кодексе РФ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/). Требование декларировать зарубежные счета касается резидентов. Про это написано в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/). Требование декларировать зарубежные электронные кошельки касается резидентов. Про это написано в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/). Требование декларировать зарубежные внж и паспорта касается граждан РФ. Про это написано в Федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/).

Требование декларировать зарубежные внж и паспорта касается граждан РФ. То есть для этих целей не имеет значения ни статус "резидента" в контексте валютного законодательства, ни статус "налогового резидента РФ" в контексте налогового законодательства. Обязанность задекларировать зарубежный внж или паспорт возникает, когда одновременно соблюдаются три условия:

— Человек является гражданином РФ.

— Человек находится на территории РФ.

— У человека есть зарубежный внж или паспорт.

Это значит, что если человек не является гражданином РФ, то его это требование не касается. Еще это значит, что если человек не находится на территории РФ, то его это требование тоже не касается.

В случае получения гражданства иностранного государства, когда человек находится за рубежом, обязанность задекларировать такой факт возникает в момент первого посещения РФ. Даже если человек приехал в РФ на один день, то с этого дня начинается отсчет времени, который закон отвел на подачу специального уведомления.

Иными словами, по закону нельзя не сообщать о зарубежном гражданстве и при этом иногда приезжать в Россию.