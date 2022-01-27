Дайджест для бухгалтеров за 9 декабря – 15 декабря 2024: вычеты, УСН, взносы, НДФЛ и контроль

С 2025 года введены новые правила расчета срока владения для продажи земли под дом, дачу или гараж без НДФЛ. По участку, возникшему после раздела/выдела земли, в срок засчитают период, пока в собственности был исходный участок. Но только если после раздела/выдела возникло не более двух участков. Если земля продается после слияния участков, в срок засчитают время владения последним из исходных участков. При чем как на праве собственности, так и в рамках бессрочного пользования.

Утверждены новые формы заявлений о подтверждении права на имущественные и социальные вычеты. Они понадобятся, чтобы получить вычет у работодателя. Новые бланки вступят в силу с 1 января 2025 года.

Соблюдение минимального срока владения недвижимостью - гарантия ее продажи без НДФЛ. Но это правило не распространяется на нежилые помещения и землю, которые использовали в бизнесе. Минфин дополняет, что речь идет о бизнесе не только самого налогоплательщика, но и других лиц.

При продаже жилья или земли можно получить имущественный вычет до 1 млн рублей. А по «иному недвижимому имуществу» - только 250 тыс. рублей. Недостроенный дом не считается для целей вычета жилым. Поэтому имущественный вычет при его продаже - 250 000 руб.

Введена новая форма справки о неполучении социального вычета и вычетов на долгосрочные сбережения. Документ может понадобиться, например, если договор страхования жизни расторгнут досрочно, чтобы страховая не удерживала НДФЛ при возврате средств. Справки по новой форме можно будет получить в налоговой с 2025 года.

Если компания на УСН помимо дохода от основного бизнеса получает проценты по депозитам, НДС с суммы процентов начислять не нужно. В том числе в 2025 году, когда упрощенка будет подпадать под НДС. Дело в том, что проценты по банковским вкладам выручкой от реализации не являются и, соответственно, это не объект обложения НДС.

С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Однако доходы для расчета единого налога по-прежнему считаются без НДС. Поэтому суммы налога на добавленную стоимость не нужно принимать во внимание и при расчете УСН-лимита по доходам - 450 млн.

С 2025 года упрощенец может применять освобождение от НДС, если доходы за 2024 год не превысили 60 млн. Это правило касается и УСН “доходы минус расходы”. При расчете лимита в 60 млн нужно учитывать именно доходы, а не размер налоговой базы по УСН. Расходы в расчете не участвуют.

ВЗНОСЫ

Списки обрабатывающих производств с тарифом взносов 7,6%

*распоряжение Правительства Утвержден список видов бизнеса по категории “обрабатывающее производство”. Если основной ОКВЭД субъекта МСП входит в этот перечень, с 2025 года можно применять пониженный тариф страховых взносов 7,6 %. В льготный список попало более 30 видов деятельности. Например: производство пищевых продуктов, одежды и меховых изделий, мебели, цемента, ювелирки и бижутерии.

ФНС изменила позицию по взносам ИП за время паузы в бизнесе

*письмо ФНС На время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет ИП без работников может оформить освобождение от страховых взносов. Но только если он действительно не ведет бизнес. Если с 01.01 по 31.12 действовало освобождение, выручка любой суммы и в любом месяце повлечет необходимость уплатить взносы за весь расчетный период (с 01.01.по 31.12). Прежнее письмо ФНС по этой теме отменено.

КАДРЫ

Детский больничный в период отпуска по уходу за ребенком

*письмо СФР Если один из членов семьи в отпуске по уходу за ребенком, детский больничный другому члену семьи не выдадут и не оплатят. Например: если отпуск по уходу взяла бабушка, больничный листок, выданный матери, могут оплатить при одном условии. На период ухода за больным ребенком матерью бабушка должна прервать отпуск по уходу за этим ребенком.

Сокращен перечень оснований для срочного трудового договора

*закон Заключать с руководителями подразделений срочный трудовой договор только на том основании, что они занимают руководящую должность, нельзя. После того, как эту позицию высказал Конституционный суд, законодатели внесли изменения в Трудовой кодекс. С директором компании можно заключить как срочный, так и бессрочный трудовой договор.

Регулярные переводы директору “под отчет” привлекут внимание налоговиков