ФНС исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

Автоматический обмен финансовой информацией со странами ЕС исключен приказом ФНС № ЕД-7-17/916@ от 30.10.2024.

Новый Приказ ФНС РФ № ЕД-7-17/916@ от 30.10.2024

Документ в формате PDF.

Дата публикации: 20 декабря 2024 года

Дата вступления в силу: 31 декабря 2024 года

Основные изменения

Исключенные страны ЕС (26): Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Страны, НЕ исключенные из перечня (формально не входящие в ЕС): Андорра, Исландия, Монако, Норвегия, Лихтенштейн, Люксембург и другие.

Новые страны в перечне: Армения, Камерун, Руанда, Ямайка, Ниуэ.

Ограничения

С 31 декабря 2024 года запрещено зачисление средств в иностранной валюте на банковские счета в странах ЕС от нерезидентов, за исключением следующих разрешенных операций:

Разрешенные зачисления:

Проценты на остаток. Зарплата по трудовому договору (при работе за пределами РФ). Возврат налогов. Наследство валютных ценностей. Передача валютных ценностей личным фондом своему выгодоприобретателю. Возврат оплаты за непоставленный товар/неоказанную услугу. Возврат ошибочно перечисленных средств. Государственные выплаты (пенсии, стипендии, алименты и т. д.). Страховые выплаты. Выплаты по решениям судов, кроме решений МКАС. Средства от продажи драгоценных металлов (по требованиям иностранного законодательства). Средства по ВЭД контрактам: Включая зачисления от сдачи в аренду зарубежной недвижимости (Письмо ФНС России № ШЮ-4-17/2605@ от 07.03.2024).

Иные разрешенные операции:

Внесение наличных. Переводы со счетов в уполномоченных банках на зарубежные счета владельца. Переводы собственных средств между зарубежными счетами. Переводы между счетами близких родственников и супругов. Расходование средств в пользу нерезидентов (с учетом ограничений, установленных Указами Президента РФ).

Запрещенные операции:

Зачисление средств от продажи недвижимости. Зачисление средств от операций с ценными бумагами (дивиденды, купоны и т. д.) и ПФИ. Зачисление дивидендов от своей КИК. Зачисление средств за оказание услуг, выполнение работ (включая свою КИК). Зачисление кредитов от банков. Зачисление займов от нерезидентов. Любые иные зачисления.

Рекомендации

Пребывать более 183 дней за пределами РФ в году, в котором происходит зачисление. Зачислить средства на счет в стране ЕС, а затем перевести их в течение 45 дней на счет в РФ в той же валюте (ст. 15.25 КоАП РФ, п. 7). Зачислять средства на счета в РФ, странах ЕАЭС или странах с автообменом (учитывая новый перечень). Зачислять средства третьим лицам — платежным агентам по поручению. Рассмотреть возможность использования прим. 10 ст. 15.25 КоАП РФ, если невыполнение требований обусловлено ограничениями в отношении граждан РФ. Важно: Применение этого пункта связано с высокими рисками.

Ответственность

Штраф в размере 20-40% от суммы зачисленных средств, а также от суммы израсходованных средств из таких зачисленных (ст. 15.25 КоАП РФ, ч. 1).