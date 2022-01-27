Дайджест для бухгалтеров за 16 декабря – 22 декабря 2024: вычеты, ставки и новые правила для ИП, самозанятых и бизнеса

*разъяснения из чата ФНС

В письмах ФНС сказано, что заявление на вычет по ИИС старого типа нужно сдать до 1 февраля. Однако в своем официальном чате в Телеграмм налоговая разъясняет, что “до” - не означает включительно. Заявление по форме КНД 1150143 необходимо сдать не позднее 31.01.2025.

Больше всего вопросов у налогоплательщиков возникает по полю заявления “ID ЕРН”. Но, как указывает ФНС, заполнять это поле необязательно.

Разъяснения не являются официальными.