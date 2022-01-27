Дайджест для бухгалтеров за 16 декабря – 22 декабря 2024: вычеты, ставки и новые правила для ИП, самозанятых и бизнеса

НДФЛ
ФНС уточнила срок приема заявлений на вычеты по старым ИИС
В письмах ФНС сказано, что заявление на вычет по ИИС старого типа нужно сдать до 1 февраля. Однако в своем официальном чате в Телеграмм налоговая разъясняет, что “до” - не означает включительно. Заявление по форме КНД 1150143 необходимо сдать не позднее 31.01.2025.
Больше всего вопросов у налогоплательщиков возникает по полю заявления “ID ЕРН”. Но, как указывает ФНС, заполнять это поле необязательно.
Разъяснения не являются официальными.
Разъяснен расчет НДФЛ и взносов с зарплаты удаленщика-белоруса
Если белорус работает в российской компании на условиях удаленки из-за границы, НДФЛ нужно рассчитать, как по резидентам. Ставка налога - 13 или 15 % в зависимости от величины годового дохода. Страховые взносы по зарплате начислять не нужно, поскольку сотрудник не пребывает и не проживает в РФ.
Условия для нового вычета ГТО с 2025 года
С 2025 года за сдачу ГТО можно получить стандартный вычет НДФЛ 18 000 руб. В ответах ФНС на частые вопросы (вопрос № 2) обобщены условия для льготы. Вычет можно применить, если у человека есть доходы:
- из основной налоговой базы, например - зарплата;
- от продажи имущества, исключая ценные бумаги;
- в виде стоимости имущества, полученного по дарению, исключая ценные бумаги;
- в виде выплат по страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
Кроме того, чтобы получить вычет, нужно пройти медицинскую диспансеризацию.
Утверждены бланки для вычетов НДФЛ по долгосрочным сбережениям
Налоговая утвердила формы бланков, которые помогут подтвердить сумму взносов в НПФ и получить новые вычеты НДФЛ. Речь идет о двух видах вычетов. Во-первых, о вычете по взносам на негосударственную пенсию, уплаченным с 2025 года. Во-вторых, вычете по уплаченным с 2024 года взносам на долгосрочные сбережения.
УСН
Декларацию по НДС подправили под упрощенцев
С 1 квартала 2025 года действует новая форма декларации по НДС. Ее дополнили строками для новых пониженных ставок НДС, которые могут применять упрощенцы. Речь идет о ставках 7%, 5%, а также расчетных ставках 7/107 и 5/105. Декларацию можно сдать только электронно. Исключение установлено для ИП и компаний, которые освобождены от НДС, но сдают отчет как налоговые агенты.
Брачный договор между супругами-ИП на УСН
Передача имущества по брачному договору от одного супруга-упрощенца другому не образует доход по УСН, так же как и по НДФЛ. Однако такой брачный договор может повлиять на расчет УСН-лимита по основным средствам. В 2024 году этот лимит составляет 150 млн руб. При этом учитывать нужно остаточную стоимость объекта, который получен по брачному договору.
САМОЗАНЯТЫЕ
Новые подходы к санкциям за схемы с самозанятыми
Верховный суд готов пересмотреть прежние подходы и ухудшить положение компаний и ИП при переквалификации договоров ГПХ с самозанятыми в трудовые.
Ситуация. Налоговикам удалось доказать подмену трудовых отношений схемой с самозанятыми. Доначислен НДФЛ.
Позиция ИП. Недоимку по НДФЛ нужно уменьшить на НПД, уплаченный самими самозанятыми. С учетом этого налоговая должна считать и налоговые штрафы.
Позиция налоговой. Зачет обязанностей налогового агента по НДФЛ за счет платежей самозанятых невозможен. Это совершенно разные лица. Кроме того, НПД и НДФЛ идут в разные бюджеты. НПД - в региональный и бюджет ФФОМС, а НДФЛ - в региональный и местные бюджеты.
Позиция судей. Хотя ранее ИП выиграл спор в трех инстанциях, права налоговая и дело нужно пересмотреть.
Ограниченные в дееспособности могут стать самозанятыми
По мнению Минфина, в законах нет запрета, чтобы человек, ограниченный в дееспособности, стал самозанятым. Напомним, что ограничение в дееспособности устанавливает суд. Процесс инициируют родственники хронического алкоголика, наркомана, игромана, а также человека с психическими заболеваниями.
ИП
ИП без сотрудников не может применять НДС-льготу по общепиту
ИП может применять НДС-освобождение по общепиту, если соблюдает условия для льготы. Одно из условий - среднемесячная зарплата его сотрудников должна быть не ниже средней по отрасли. Если сотрудников нет, это условие не выполнено. Поэтому ИП без работников не вправе применять освобождение от НДС для общепита.
Уточнено, как банки будут сообщать в налоговую о депозитах ИП
Налоговая утвердила форматы для банков по сведениям о вкладах и счетах граждан. По этим документам будут рассчитывать НДФЛ вкладчикам. ИП может открыть вклад как обычное физлицо или же в рамках бизнеса. Поэтому в новых бланках предусмотрены отдельные строчки для сведений по счетам, открытым в качестве ИП.
КАДРЫ
По отдельным бизнесам сократили квоты на прием мигрантов
Установлены квоты приема иностранцев на 2025 год. При этом в 21 регионе возможностей работы для мигрантов стало меньше. Ограничения касаются, например: гостиничного бизнеса в Краснодарском крае, такси в Оренбургской области и др.
Работодатель вправе сократить, продлить или отменить командировку
Срок командировки определяет исключительно работодатель. Поэтому именно ему предоставлено право этот срок изменить - продлить или сократить командировку. Также работодатель может и вовсе отменить командировку по производственной необходимости.
ККТ
Форматы чека ККТ уточнены под НДС при УСН
Форматы чека ККТ теперь предусматривают возможность отразить новые пониженные ставки НДС для упрощенцев - 5% и 7%. Это важно для тех компаний и ИП, которые с 2025 года станут плательщиками НДС. Как только разработчики касс обеспечат новый функционал, необходимо будет незамедлительно обновить ПО своей ККТ.
КОНТРОЛЬ
Зарегистрировать ООО можно за 1 день
Зарегистрировать ООО можно очень быстро. Но для этого нужен подтвержденный аккаунт на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем для бесконтактной оплаты и загранпаспорт нового поколения.
Подготовив пакет документов через сервис ФНС по онлайн-регистрации бизнеса, их нужно подписать УКЭП со смартфона через мобильное приложение «Госключ». Тогда результат при регистрации ООО с типовым уставом можно получить в течение суток без уплаты госпошлины.
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Подарить квартиру можно будет только через нотариуса
С 13 января 2025 года подарить квартиру, дом или другую недвижимость можно будет только через нотариуса. Сейчас нотариальный договор дарения требуется в исключительных случаях. Во-первых, если дарят не всю квартиру, а долю в ней. Во-вторых, когда собственники квартиры несовершеннолетние либо даритель ограниченно дееспособен.
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