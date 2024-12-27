Страховые взносы ИП в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в 2025

У меня вопрос к тем, у кого ИП доходы. Как будете зачитывать 1% в 2024 году за 2024 год. С оплатой или без?

ФНС России на своем сайте опубликовало письмо от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@, в котором разрешило ИП как и в 2023 году , самостоятельно принимать решение когда считать эти взносы подлежащими уплате, когда перечислять их в бюджет : в 2024 или 2025 году и по мере того, когда ИП признает их подлежащими уплате в бюджет, учитывать на УСН или ПСН в составе вычета.

В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ страховые взносы по ставке 1% за 2024 год в 2024 году учесть в составе вычета нельзя , поскольку абз. 6 и 7 п. 3.1 ст. 346.21 НК, дословно гласят:

«Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, подлежащую уплате в данном налоговом периоде в соответствии со статьей 430 настоящего Кодекса. Страховые взносы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, считаются подлежащими уплате в данном налоговом периоде в том числе в случае, если срок уплаты таких страховых взносов приходится в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 настоящего Кодекса на первый рабочий день следующего года» .

Исходя из норм НК РФ страховые взносы по ставке 1% за 2024 год ИП вправе учесть только при уменьшении УСН за 2025 год, поскольку с 01.01.2023 года страховые взносы можно будет учесть только в том периоде , в котором наступает срок их уплаты , а не в том периоде, в котором они перечисленные на ЕНС.

Такие правила начали действовать с прошедшего налогового периода по упрощенке, то есть с 2023 года (п. 1 ст. 5 НК). Срок уплаты страховых взносов по ставке 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2024 год наступает в 2025 году ( 01.07.2025) и именно в 2025 году их можно учесть на УСН с объектом « Доходы».

Внимание! ИП может руководствоваться нормами НК РФ или руководствоваться письмом ФНС. Но, обращаем внимание, что в данном письме не говорится о том, что ИП вправе не платить в 2024 году страховые взносы по ставке 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2024 год , если они признаны самим же налогоплательщиком подлежащими уплате в 2024 году и учтены на УСН в 2024 году .

При таких формулировках в письме ФНС России, безопаснее уплатить взносы и учесть на КБК страховых взносов не позднее 31.12.2024 года

У меня вопрос к тем, у кого ИП доходы. Как будете зачитывать 1% в 2024 году за 2024 год. С оплатой или без?