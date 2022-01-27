Дайджест для бухгалтеров за 6 января - 12 января 2025: ключевые изменения для бизнеса, ИП и самозанятых

НДФЛ
Разъяснены нюансы по вычету НДФЛ при покупке жилья ребенку
У родителей, которые купили квартиру своему несовершеннолетнему ребенку, есть право на вычет НДФЛ. Но только если ранее они не использовали вычет при покупке жилья. При этом вычет предоставляется именно родителю. Поэтому в будущем ребенок тоже сможет использовать вычет при самостоятельной покупке жилья.
Разработан новый бланк заявления на старые вычеты по ИИС
По ИИС, заключенному в 2024 году, можно получить инвестиционные вычеты НДФЛ в порядке, предусмотренном для счетов, открытых до 31 декабря 2023 г. Для этого нужно не позднее 30 апреля 2025 года подать заявление в налоговую. Рекомендуемый бланк заявления ФНС приводит в новом документе. Отметим, что практического смысла в этом нет, так как по ИИС-3, открытым после 1 января 2024го года, действуют более выгодные возможности для получения вычетов.
УСН
Комиссии маркетплейса доход на УСН не уменьшают
Упрощенец не вправе уменьшить доход на сумму комиссий и вознаграждений маркетплейса. В том числе в ситуации, когда маркетплейс удерживает их из выручки от реализации. В доходах при работе на УСН через маркетплейс нужно учесть всю сумму поступлений от покупателей. Ну и упрочнение ранее высказанной позиции по дате дохода. Мнение Минфина: доход возникает на дату возникновения у продавца права распоряжаться полученными доходами.
ПАТЕНТ
Оплатить патент и сразу слететь с него - это возможно
Если лимит доходов за предыдущий год превышен, ИП теряет право на ПСН с начала года. Это правило действует, даже если на дату оплаты патента в декабре лимит соблюдался. То есть во всех случаях, когда по итогам 2024 года доходы превысили 60 млн., ИП слетает с ПСН с начала 2025 года. И если в 2024 году ИП применял УСН+ПСН, и если применял только УСН.
САМОЗАНЯТЫЕ
В чеке самозанятого ФИО физлица не указывается
Если самозанятый выписал чек на физлицо и не указал ФИО покупателя, не нужно этот чек аннулировать. Ошибки нет. В законе установлены обязательные реквизиты чека самозанятого. И такой реквизит как фамилия покупателя-физического лица обязательным не является.
Разъяснения не являются официальными.
Самозанятых не заставят отчитываться в Росстат
С 2025 года самозанятых включили в перечень респондентов статотчетности. Но сдавать отчеты в Росстат их не заставят. Соответствующие данные в Статистику будет передавать ФНС. Так что нагрузка на самозанятых в этом плане не возрастет.
Разъяснено, что делать, если самозанятый забыл сформировать чеки
Если самозанятый забыл вовремя сформировать чеки, можно выписать документ задним числом. Для этого нужно сформировать чек отдельно по каждому расчету, указав корректную дату расчетов. При этом по таким операциям будут начислены налог и пени. Ограничений на количество сформированных "задним" числом чеков нет.
Разъяснения не являются официальными.
ВЗНОСЫ
Обновлен порядок получения скидки по взносам на травматизм
Утвержден новый административный регламент для скидок к страховому тарифу по взносам на травматизм. Подать заявление на скидку можно через Госуслуги, по почте, в отделении СФР или в МФЦ. Бланк заявления приведен в приложении № 2 к регламенту.
Затраты на мероприятия для работников подпадают под зарплатные взносы
С суммы расходов на культурные мероприятиям для работников нужно заплатить страховые взносы. Но только если имеется возможность распределить затраты на каждого сотрудника. В таком случае речь идет о выплатах в натуральной форме в рамках трудовых отношений.
КАДРЫ
Работодатель обязан оплатить новую ЭЦП, если сотрудник потерял ключ
*информация онлайнинспекции.рф
Если в компании введен электронный кадровый документооборот, и сотрудник потерял электронную подпись, работодатель обязан оплатить новый ключ. Взыскать эти затраты с работника можно, только если доказана его вина в утере ЭП.
Расчет больничных сотруднице с маленьким ребенком
Когда сотруднице с маленьким ребенком рассчитывают больничные, у нее есть право на замену тех лет расчетного периода, в которых она была в декрете или отпуске по уходу за ребенком. Период, когда сотрудница, досрочно прервав отпуск по уходу, вышла на работу с сохранением пособия, в отпуск по уходу не засчитывается. Поэтому права на замену лет не дает.
Перед декретом можно взять очередной отпуск авансом
*информация онлайнинспекции.рф
Декретница может взять авансом отпуск на 28 календарных дней перед отпуском по беременности и родам. Если она захочет уволиться после декрета, возвращать работодателю деньги за неотработанный отпуск не нужно. Однако у работодателя появляется право на удержание денег за неотработанные дни отпуска с сумм окончательного расчета при увольнении.
ЭДО
Налоговая будет принимать МЧД по новой форме
С 10 января 2025 года действует новый формат электронной доверенности для обмена документами с ФНС - формат 5.03. Электронные доверенности по форматам 5.01 и 5.02, которые уже сданы в налоговую, по-прежнему в силе. Если возникнет необходимость их отозвать, заявление об отзыве можно оформить по формату версии 5.03.
КОНТРОЛЬ
Небольшие компании и ИП могут сдать декларации через МФЦ
Индивидуальные предприниматели и компании могут сдать налоговую отчетность во всех региональных подразделениях МФЦ. Но только если среднесписочная численность их работников не превышает 10 человек. Речь идет об отчетах, которые можно сдать на бумаге - это декларации по УСН, ЕСХН, ЕНД, 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам.
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