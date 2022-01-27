Дайджест для бухгалтеров за 6 января - 12 января 2025: ключевые изменения для бизнеса, ИП и самозанятых

*письмо ФНС

Если лимит доходов за предыдущий год превышен, ИП теряет право на ПСН с начала года. Это правило действует, даже если на дату оплаты патента в декабре лимит соблюдался. То есть во всех случаях, когда по итогам 2024 года доходы превысили 60 млн., ИП слетает с ПСН с начала 2025 года. И если в 2024 году ИП применял УСН+ПСН, и если применял только УСН.