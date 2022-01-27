Мне написала налоговая — почему я не подал отчеты по иностранным картам за 2022-2023

Прочитайте, если у вас есть карта иностранного банка.

Я не подавал отчеты, не потому, что я негодяй — жил с пониманием, что если Россия обменивается со страной финансовой информацией и оборот меньше 600к, никому ничего рассказывать не надо.

Мне пришло письмо из моей налоговой — даже если оборота не было, отчитываться не нужно, но нужно "представить в налоговый орган соответствующие пояснения и выписку по счету с ее официальным переводом, заверенным в установленном порядке."

По факту так: в моем случае отчитываться не нужно, но налоговая в праве запросить в рамках валютного контроля банковские выписки и другие документы о валютных операциях. Так как девушки из выборгской налоговой (это моя налоговая по месту прописки) мне всегда помогали разобраться с вопросами по ИП, ИИС и прочим, и всегда разговаривали вежливо и нормально, не увидел причин их огорчать. Хотя Консультант-плюс говорит, что максимальное наказание за такое непредоставление: штраф до 300 рублей.

По порядку.

1. По закону можно не уведомлять налоговую, если ваша карта выпущена в стране, которая обменивается с РФ фин. информацией. При этом ваш оборот по карте за год и остаток по счету должны не превышать 600 тысяч рублей.

Здесь перечень стран, с которыми Россия обменивается информацией.

Обороты и остатки можно посчитать, выгрузив из интернет-банка справку за год и перемножив валюту по курсу.

1.1 Отчет за 2024 год надо подать до 1 июня 2025 года.

2. Меня налоговая попросила либо заполнить отчет на налог.ру, либо предоставить объяснения с заверенными справками переведенными. Так как непонятно, где искать эти установленные формы, я просто заполнил на налог.ру.

3. Делается так: идете на nalog.ru, логинитесь через Госуслуги.

4. В Каталого обращений выбираете «Информировать о счете в иностранном банке» и в раскрывающемся в списке «Отчет о движении средств по счету (вкладу)».

5. Выбираете ваш налоговый орган (прогрузится автоматически, скорее всего).

6. Выбираете иностранный счет нужный. Он уже есть в системе, если вы уведомляли налоговую о вашей карте. Если нет, тут как это сделать.

7. Выбираете банк и реквизиты — тут тоже уже все предзаполнено с того момента, как вы внесли данные про карту.

8. И вот собственно пункт про движение средств, единственное что надо заполнять. К этому посту прилагаю скриншот.

Выбираете валюту - ее код можно найти тут

Пишите остаток на момент отчета (у меня на скрине 0, так как начало — день открытия карты). Укажите сумму зачислений в течение года, сумму списаний и остаток на конец года.

9. Прилагать выписки необязательно, но такая опция есть. Я приложил пдфку из интернет-банка без перевода на русский — очень надеюсь, что не попросят ничего переводить, суммы у меня маленькие.

10. Жмете отправить. Все!