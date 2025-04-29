Проблемы новой системы налогового мониторинга

Традиционный контроль – бумажный и медленный, финансовый результат определяется после завершения налогового периода. Основные формы проверок — камеральные и выездные, направленные на уже сформированные активы.

Новые методы фокусируются на трансакциях, контролируя активы в процессе их формирования. Если система внутреннего контроля эффективна, тогда и активы сформированы верно, и операции подтверждены. Это снижает риски и ускоряет процесс.

В будущем прямой контроль активов станет излишним, а выездные проверки и связанные с ними инструменты — устаревшими.

Но почему при большом числе потенциальных участников мониторинга, в нем участвуют лишь 5% компаний?

Финансовые затраты. Мониторинг, основанный на IT, требует перестройки IT-систем и крупных финансовых вложений. Невыполнение требований исключает компании из мониторинга. Штрафы пока не введены, но обсуждаются.

Проблема задваивания форм контроля. Возникает из-за желания использовать традиционные методы вместе с мониторингом. Например, в 2024 году в Дальневосточном округе суд вынес решение о доначислении налогов за прошлые годы, но срок мониторинга ограничен (1 год + 9 месяцев). Чтобы обойти это, налоговые органы проводят выездные проверки, включая подконтрольных инспекторов.

Непроработанные согласительные процедуры. Новые формы контроля требуют эффективных способов урегулирования споров. Судебные споры компании «Газпром нефть» показывают, что ФНС может игнорировать жалобы на мотивированные мнения.

Сейчас необходимо серьезное осмысление правовых проблем налогового мониторинга. Законодательство не успевает за инновациями, и без правовой поддержки нововведения не будут адекватно работать.

В 2024 году компании потратили на установку и обслуживание систем налогового мониторинга около 6 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году общий объем затрат бизнеса на эти цели составит 22,2 млрд рублей.