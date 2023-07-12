Как отбиться от необоснованных штрафов по ЕНС. Образец

Нередко налогоплательщику приходят необоснованные штрафы по ЕНС. Что делать?! Публикую образец, который поможет отбиться от налоговиков.

В ИФНС

От АО ________________

ВОЗРАЖЕНИЯ

по акту налоговой проверки

от «14» марта 2023 г. № 3472

ИФНС №___ в отношении АО ____________, проведена камеральная налоговая проверка, по результатам которой составлен акт налоговой проверки от 14 марта 2023г. № 3472.

Налогоплательщик не согласен с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, в связи с чем, на основании пункта 6 статьи 100 части первой Налогового кодекса РФ представляет свои возражения по акту налоговой проверки.

Факты, изложенные в акте налоговой проверки, не соответствуют следующим обстоятельствам:

По состоянию на 25.10.2022 г и на 25.11.2022 согласно данным АО __________ у Общества имелась переплата по Налогу на добавленную стоимость КБК 18210301000010000110 в размере 608 953,17 руб., что подтверждается Справкой из ИФНС №34 274957 от 07.11.2022 г. и справкой №199583 от 17.08.2022 г. Таким образом согласно п.1 ст. 45 НК РФ обязательства по уплате налога считается выполненным.

Уточненная декларация за 3 кв.2022 г. №2 была сдана 26.12.2022г. И так как у организации имелась переплата на лицевом счете ИФНС _______ по НДС , у Общества не возникло обязательство произвести доплату налога по сроку на 25.10.2022г. и по сроку 25.11.2022г. в соответствии с пп.1 п.4 ст. 81 НК РФ.

В дальнейшем после сдачи уточненной декларации за 3 кв. 2022 по НДС, Общество регулярно подтверждало добросовестное исполнение своих обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов заказывая справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов ,сборов ,страховых взносов из ИФНС №34 г Москва по Форме КНД 1120101,подтверждением является Справка №22588 от 14.03.2023 и справка№4329 от 10.01.2023, в которых указано, что Общество не имеет неисполненную обязанность об уплате налогов, сборов и пр.

Согласно п. 5 ст. 78 НК РФ:

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных настоящим НК РФ, производится налоговыми органами самостоятельно не более чем за три года со дня уплаты указанной суммы налога.

Подтверждением того , что сумма переплаты 608 953,17 руб. возникла в течении трех лет является то, что ИФНС по средствам электронного документооборота прислало в адрес Общества Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом № 2022-6167 от 09.11.2022,где сумма переплаты по НДС в размере 608 953,17 руб. не включена в таблицу Излишне уплаченной суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, со дня уплаты которых не прошло более трех лет.

Кроме вышеизложенных фактов, в Письме ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ ФНС сообщила, что инспекции пока не должны взыскивать отрицательное сальдо единого налогового счета, в т.ч. пени. Запрет будет действовать до тех пор, пока не запустят централизованные процессы формирования пользовательских заданий о направлении требований.

Ограничение действует до 1 мая и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года, когда сформируют окончательное сальдо ЕНС.

Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют п.1 ст.45, п.1.ст.174 НК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьями 100, 101 Налогового кодекса РФ прошу по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки:

вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; не доначислять недоимку ,пени, штраф.

Должность, Ф.И.О. _____________ ______________________________

(подпись)

___ _____________ 20___г.

дата