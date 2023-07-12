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Андрей Илларионов
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как отбиться от необоснованных штрафов по ЕНС. Образец

Нередко налогоплательщику приходят необоснованные штрафы по ЕНС. Что делать?! Публикую образец, который поможет отбиться от налоговиков.
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В ИФНС

                                От АО ________________

                                 ВОЗРАЖЕНИЯ

                    по акту налоговой проверки

                   от «14» марта 2023 г. № 3472

ИФНС №___   в отношении   АО ____________, проведена   камеральная налоговая проверка, по результатам которой составлен акт налоговой проверки от   14 марта  2023г. №  3472. 

Налогоплательщик  не  согласен  с фактами, изложенными в акте налоговой проверки,  а также с выводами и предложениями проверяющих, в связи с чем, на основании   пункта   6  статьи  100  части  первой  Налогового  кодекса  РФ представляет свои возражения по акту налоговой проверки.

Факты, изложенные в акте налоговой проверки, не соответствуют следующим обстоятельствам:

По состоянию на 25.10.2022 г и на 25.11.2022 согласно данным АО __________ у Общества имелась переплата по Налогу на добавленную стоимость КБК 18210301000010000110 в размере 608 953,17 руб., что подтверждается Справкой из ИФНС №34 274957 от 07.11.2022 г. и справкой №199583 от 17.08.2022 г. Таким образом согласно п.1 ст. 45 НК РФ обязательства по уплате налога считается выполненным. 

Уточненная декларация за 3 кв.2022 г. №2 была сдана 26.12.2022г. И так как у организации имелась переплата на лицевом счете ИФНС _______ по НДС , у Общества не возникло обязательство произвести доплату налога по сроку на 25.10.2022г. и по сроку 25.11.2022г. в соответствии с пп.1 п.4 ст. 81 НК РФ.

В дальнейшем после сдачи уточненной декларации за 3 кв. 2022 по НДС, Общество регулярно подтверждало добросовестное исполнение своих обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов заказывая справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов ,сборов ,страховых взносов из ИФНС №34 г Москва по Форме КНД 1120101,подтверждением является Справка №22588 от 14.03.2023 и справка№4329 от 10.01.2023, в которых указано, что  Общество не имеет неисполненную обязанность об уплате налогов, сборов и пр.

Согласно п. 5 ст. 78 НК РФ:

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных настоящим НК РФ, производится налоговыми органами самостоятельно не более чем за три года со дня уплаты указанной суммы налога.

Подтверждением того , что сумма переплаты 608 953,17 руб. возникла  в течении трех лет является то, что ИФНС по средствам электронного документооборота прислало в адрес Общества Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом № 2022-6167 от 09.11.2022,где сумма переплаты по НДС в размере 608 953,17 руб. не включена в таблицу Излишне уплаченной суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, со дня  уплаты которых не прошло более  трех лет.

Кроме вышеизложенных фактов, в Письме ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ ФНС сообщила, что инспекции пока не должны взыскивать отрицательное сальдо единого налогового счета, в т.ч. пени. Запрет будет действовать до тех пор, пока не запустят централизованные процессы формирования пользовательских заданий о направлении требований.

Ограничение действует до 1 мая и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года, когда сформируют окончательное сальдо ЕНС.

Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют п.1 ст.45, п.1.ст.174 НК РФ.                                                  

Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии со статьями 100, 101 Налогового кодекса РФ прошу по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки:

  1. вынести  решение  об  отказе  в  привлечении  к  ответственности за совершение налогового правонарушения;

  2.   не  доначислять  недоимку ,пени, штраф.

Должность, Ф.И.О. _____________                   ______________________________

                                                 (подпись)

___  _____________ 20___г.

                             дата

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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