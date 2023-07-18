Приглашаем «Клерк» принять участие в Всероссийском налоговом форуме в НИУ ВШЭ 2023 и стать информационным партнером

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ проведет 19 октября ежегодный Всероссийском налоговом форуме 2023.
Всероссийском налоговом форуме 2023 — это место, где представители бизнес-сообщества могут подискутировать с представителями власти, экспертами налогообложения и совместно найти пробелы в законодательстве и сформировать сбалансированную позицию по вопросам правоприменения.
Приглашаем принять участие в форуме экспертов и авторов популярных материалов по налогообложению «Клерк.ру». И стать информационным партнером мероприятия.
Что будет на Форуме? 19 октября с 11:00 до 15:20 самые лучшие лекторы – профессора, юристы, адвокаты, налоговые эксперты расскажут обо всех изменениях в налогах и ответят на вопросы.
Место проведения: м. Лубянка, ул. Мясницкая, дом 11, ауд. 518. Регистрация на Форум начинается в 10:30.
Участие в Форуме бесплатное.
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