Приглашаем «Клерк» принять участие в Всероссийском налоговом форуме в НИУ ВШЭ 2023 и стать информационным партнером

19 октября 2023 г. пройдет Всероссийский налоговый форум 2023, организованный Институтом налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ. Обсудим самые острые и важные для бизнеса проблем и пути их решений в сфере налоговой политики.

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ проведет 19 октября ежегодный Всероссийском налоговом форуме 2023.

Всероссийском налоговом форуме 2023 — это место, где представители бизнес-сообщества могут подискутировать с представителями власти, экспертами налогообложения и совместно найти пробелы в законодательстве и сформировать сбалансированную позицию по вопросам правоприменения.

Приглашаем принять участие в форуме экспертов и авторов популярных материалов по налогообложению «Клерк.ру». И стать информационным партнером мероприятия.

Что будет на Форуме? 19 октября с 11:00 до 15:20 самые лучшие лекторы – профессора, юристы, адвокаты, налоговые эксперты расскажут обо всех изменениях в налогах и ответят на вопросы.

Место проведения: м. Лубянка, ул. Мясницкая, дом 11, ауд. 518. Регистрация на Форум начинается в 10:30.

Участие в Форуме бесплатное.