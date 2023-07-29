Налог на сверхприбыль (вероятные проблемы)

Учитывая, что данный налог является чрезвычайным и важным, с точки зрения государства, на мой взгляд, данные опасения экспертов не будут приняты во внимание КС РФ, в случае обращения налогоплательщиков о признании данного налога неконституционным. Я хотел бы обсудить в своей статье пару моментов, которые еще широко не обсуждались.

21 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О налоге на сверхприбыль», направленный на формирование дополнительных доходов федерального бюджета.

Для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., вводится налог на сверхприбыль. Согласно закону, выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022-й над показателями 2018–2019 годов.

Закон вступит в силу 1 января 2024-го, уплачиваться налог будет до 28 января того же года. Если организация оплатит налог до 30 ноября текущего года, то его ставка снизится до 5% (в общем случае, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года).

Не попадут под новый налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, компании нефтегазового сектора и добычи угля: они освобождены от уплаты налога на сверхприбыль



По мнению экспертов, данный законопроект вносит существенные новации в налоговую систему РФ. Из-за того, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, данным Законом придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Такой подход противоречит ст. 57 Конституции, где сказано, что Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Вторым негативным моментом, который видят эксперты, является то, что в Налоговый кодекс пытаются ввести понятие «налоги чрезвычайного характера», и создать для данного вида налогов особые правила их введения в виде отдельных федеральных законов, пояснила она.

Учитывая, что данный налог является чрезвычайным и важным, с точки зрения государства, на мой взгляд, данные опасения экспертов не будут приняты во внимание КС РФ, в случае обращения налогоплательщиков о признании данного налога неконституционным. Я хотел бы обсудить в своей статье пару моментов, которые еще широко не обсуждались.

Первый момент

В налогоплательщики налога на сверхприбыль, в т.ч. попадают налогоплательщики, которые еще не были созданы в 2018 году, и тем не менее, в случае выполнения условия о превышении прибыли за 2021–2022-й над показателями 2018–2019 годов, они могут попасть под налогообложение.

В соответствии с основными принципами налогообложения, установленными НК РФ, каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщиками к уплате налога.

В данном случае, очевидно, что принцип равенства нарушен, и у таких налогоплательщиков (созданных в течении 2019-2020 г.г.), появляется шанс на обращение в КС РФ.

Второй момент

Второй момент может коснуться всех плательщиков налога на сверхприбыль. Дело в том, что неизвестно как новый налог отразится на ЕНС. Очень вероятна ситуация, когда налогоплательщик, с целью снижения налоговой ставки с 10 % до 5% уплатит налог до 30 ноября 2023 года, а уже потом будет выяснено, что данный платеж будет распределен налоговым органом на другие текущие налоговые платежи. Скорее всего, что в данном случае, налоговый орган сочтет, что вся сумма налога не была уплачена, и налог подлежит уплате по налоговой ставке 10 %, о чем налогоплательщик узнает только в 2024 году.

Чтобы избежать данной неприятной ситуации, я бы рекомендовал плательщикам налога на сверхприбыль оплатить его по ставке 5% в октябре. После оплаты,

для сверки расчетов с налоговой подайте заявление о предоставлении акта сверки (КНД 1165180). Если есть разночтения с данными ИФНС, то в графе 3 Раздела I (или II) по строке, с суммой, по которой не согласны, укажите свою сумму. Указанные разногласия ИФНС должна рассмотреть в течение 30 дней (п. 54 Административного регламента, утв. Приказом ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@). Сальдо ЕНС в акте сверки не отражается. Чтобы узнать сальдо, надо просить отдельную справку заявлением по форме, которая утверждена Приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Если с актом сверки и сальдо по ЕНС у Вас все в порядке, то это может помочь Вам избежать доначисления налога по ставке 10%.

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