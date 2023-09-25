Исключение из реестра имущества, облагаемого по кадастровой стоимости

В очередной раз победа о признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость». В этот раз, Правительство Москвы капитулировала не начав борьбу.

В очередной раз победа о признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость».

77OS0000-02-2023-014028-21

Определение

о прекращении производства по административному делу

22 августа 2023 года

адрес

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Михалевой Т.Д., с участием прокурора фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 3а-5589/2023 по административному исковому заявлению акционерного общества «Реатэкс» о признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость».

установил:

28 ноября 2014 года Правительством Москвы принято постановление № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость», опубликованное на официальном сайте Правительства Москвы http://www.mos.ru 28 ноября 2014, «Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 67, 02.12.2014.

Постановлением Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, действующей с 1 января 2023 года.

Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП опубликовано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 23.11.2022, «Вестник Москвы», № 67, том 1, 06.12.2022

На 2023 год в Перечень объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость под пунктом 11462 включено нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003002:1043, расположенное по адресу: адрес.

Акционерное общество «Реатэкс» обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании недействующими указанного выше пункта, ссылаясь на то, что здание включено в Перечень незаконно, поскольку не обладает признаками объектов налогообложения, определенными статьей 1.1 Закона адрес от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» и статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

От представителя Правительства Москвы поступило ходатайство о прекращении производства по административному делу со ссылкой на то, что постановлением Правительства Москвы от 25.07.2023 г. № 1381-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 №700-ПП и признании утратившими силу отдельных положений приложений 1 и 2 к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП» указанный пункт исключен из перечня.

Представитель административного истца, прокурор против прекращения дела не возражали.

Рассмотрев ходатайство о прекращении производства по делу, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

По смыслу закона предметом судебного обжалования могут быть только такие правовые акты нормативного характера, которые на момент рассмотрения заявленных требований являются действующими и влекущими нарушения прав и свобод. В связи с чем, суд своим решением в случае выявления противоречия оспоренного нормативного акта закону прекращает действие такого акта, лишая его юридической силы. Недействующий же нормативный правовой акт не требует судебного пресечения его юридической силы из-за отсутствия таковой.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 214 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд вправе прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, если оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца.

Аналогичное положение содержится и в части 2 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Принимая во внимание, что административные исковые требования были заявлены в отношении признания недействующим в части нормативного правового акта с 01 января 2023 года; оспариваемый в части нормативный правовой акт постановлением Правительства Москвы утратил свою силу с 01 января 2023 года, суд приходит к выводу, что права административного истца не затрагиваются, в связи с чем, производство по делу о признании недействующим пункта 11462 постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» в редакции постановления Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» подлежит прекращению.

Государственная пошлина, уплаченная административным истцом в размере сумма согласно платежного поручения № 303 от 5 июня 2023 года, подлежит возврату в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, представителем административного истца заявлено о взыскании с Правительства Москвы судебных расходов на оплату услуг представителя в размере сумма

В соответствии с частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Статья 106 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением административного дела, относит расходы на оплату услуг представителей, а также суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.

В силу статьи 112 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 17 июля 2007 года № 382-О-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Для установления разумности рассматриваемых расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права. Оценке подлежат также объем выполненной представителем стороны работы, ее успешность, длительность участия, сложность спора, значимость защищаемого права.

Пленум ВС в постановлении от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснил, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК, статья 112 КАС, часть 2 статьи 110 АПК).

Участие представителя в судебных заседаниях Московского городского суда подтверждается протоколами судебных заседаний, выполнение работ по представлению интересов административного истца договором на оказание юридических услуг и платежными документами в получении денежных средств.

Принимая во внимание степень участия представителя истца в судебных заседаниях, объем и сложность дела, продолжительность судебного разбирательства, время, необходимое на подготовку процессуальных документов, а также, что производство по делу прекращено в связи с исключением спорного объекта недвижимости из Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости, суд, исходя из соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, и соотношения судебных расходов с объемом защищаемого права считает, что подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя с учетом требований разумности и справедливости в размере сумма.

Руководствуясь статьями 194, 198-199, пунктом 1 части 2 статьей 214 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

определил:

Производство по административному делу № 3а-5589/2023 по административному исковому заявлению акционерного общества «Реатэкс» о признании недействующим пункта 11462 постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» в редакции постановления Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» прекратить.

Возвратить акционерному обществу «Реатэкс» государственную пошлину в размере (сумма).

Взыскать с Правительства Москвы в пользу акционерного общества «Реатэкс» судебные расходы на оплату услуг представителя в размере сумма

Определение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение 15 дней через Московский городской суд.

77OS0000-02-2023-014028-21

Определение

о прекращении производства по административному делу

22 августа 2023 года

адрес

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Михалевой Т.Д., с участием прокурора фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 3а-5589/2023 по административному исковому заявлению акционерного общества «Реатэкс» о признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость»,

установил:

28 ноября 2014 года Правительством Москвы принято постановление № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость», опубликованное на официальном сайте Правительства Москвы http://www.mos.ru 28 ноября 2014, «Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 67, 02.12.2014.

Постановлением Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, действующей с 1 января 2023 года.

Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП опубликовано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 23.11.2022, «Вестник Москвы», № 67, том 1, 06.12.2022

На 2023 год в Перечень объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость под пунктом 11462 включено нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003002:1043, расположенное по адресу: адрес.

Акционерное общество «Реатэкс» обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании недействующими указанного выше пункта, ссылаясь на то, что здание включено в Перечень незаконно, поскольку не обладает признаками объектов налогообложения, определенными статьей 1.1 Закона адрес от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» и статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

От представителя Правительства Москвы поступило ходатайство о прекращении производства по административному делу со ссылкой на то, что постановлением Правительства Москвы от 25.07.2023 г. № 1381-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 №700-ПП и признании утратившими силу отдельных положений приложений 1 и 2 к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП» указанный пункт исключен из перечня.

Представитель административного истца, прокурор против прекращения дела не возражали.

Рассмотрев ходатайство о прекращении производства по делу, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

По смыслу закона предметом судебного обжалования могут быть только такие правовые акты нормативного характера, которые на момент рассмотрения заявленных требований являются действующими и влекущими нарушения прав и свобод. В связи с чем, суд своим решением в случае выявления противоречия оспоренного нормативного акта закону прекращает действие такого акта, лишая его юридической силы. Недействующий же нормативный правовой акт не требует судебного пресечения его юридической силы из-за отсутствия таковой.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 214 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд вправе прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, если оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца.

Аналогичное положение содержится и в части 2 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Принимая во внимание, что административные исковые требования были заявлены в отношении признания недействующим в части нормативного правового акта с 01 января 2023 года; оспариваемый в части нормативный правовой акт постановлением Правительства Москвы утратил свою силу с 01 января 2023 года, суд приходит к выводу, что права административного истца не затрагиваются, в связи с чем, производство по делу о признании недействующим пункта 11462 постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» в редакции постановления Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» подлежит прекращению.

Государственная пошлина, уплаченная административным истцом в размере сумма согласно платежного поручения № 303 от 5 июня 2023 года, подлежит возврату в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, представителем административного истца заявлено о взыскании с Правительства Москвы судебных расходов на оплату услуг представителя в размере сумма

В соответствии с частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Статья 106 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением административного дела, относит расходы на оплату услуг представителей, а также суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.

В силу статьи 112 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 17 июля 2007 года № 382-О-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Для установления разумности рассматриваемых расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права. Оценке подлежат также объем выполненной представителем стороны работы, ее успешность, длительность участия, сложность спора, значимость защищаемого права.

Пленум ВС в постановлении от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснил, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК, статья 112 КАС, часть 2 статьи 110 АПК).

Участие представителя в судебных заседаниях Московского городского суда подтверждается протоколами судебных заседаний, выполнение работ по представлению интересов административного истца договором на оказание юридических услуг и платежными документами в получении денежных средств.

Принимая во внимание степень участия представителя истца в судебных заседаниях, объем и сложность дела, продолжительность судебного разбирательства, время, необходимое на подготовку процессуальных документов, а также, что производство по делу прекращено в связи с исключением спорного объекта недвижимости из Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости, суд, исходя из соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, и соотношения судебных расходов с объемом защищаемого права считает, что подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя с учетом требований разумности и справедливости в размере сумма.

Руководствуясь статьями 194, 198-199, пунктом 1 части 2 статьей 214 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

определил:

Производство по административному делу № 3а-5589/2023 по административному исковому заявлению акционерного общества «Реатэкс» о признании недействующим пункта 11462 постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» в редакции постановления Правительства Москвы от 22 ноября 2022 года № 2564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» прекратить.

Возвратить акционерному обществу «Реатэкс» государственную пошлину в размере (сумма).

Взыскать с Правительства Москвы в пользу акционерного общества «Реатэкс» судебные расходы на оплату услуг представителя в размере сумма

Определение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение 15 дней через Московский городской суд.