Аргументы в пользу использования управляющей компании

К плюсам выбора заключения договора с УК (управляющей компанией) может служить тот факт, что для повышения управляемости, ведения управленческого учета, снижения своих затрат, либо для увеличения выручки бизнес решает управлять группой компаний при помощи другого юридического лица.

Побочной целью может служить снижение налоговой нагрузки, но эта цель не может быть единственной или даже основной целью заключения договора с УК.

В итоге это всегда приводит к необходимости поиска такого варианта управления, когда у собственника остается возможность контроля и влияния на принятие решений как на весь бизнес в целом, так и на любой из его сегментов, несмотря на хозяйственную самостоятельность каждого субъекта группы.

На мой взгляд, именно самостоятельность каждого субъекта группы является краеугольным камнем споров о заключении договоров с УК.

Ниже приведена таблица с аргументацией налогового органа в пользу изъятия вознаграждения УК из себестоимости управляемой компании, и конраргументацией налогоплательщика

Аргументация налогового органа Контрагументация налогоплательщика Договор об осуществлении УК функций единоличного исполнительного органа имеет формальный характер, расходы на оперативное управление документально не подтверждены; Передача управленческих функций УК не нарушает законодательства РФ; Повышение эффективности управления; В актах необязательно подробно прописывать виды услуг В предмете договора содержание услуг по управлению сформулировано в общем виде. Акты носят формальный характер, идентичны по содержанию и не раскрывают содержание хозяйственных операций (не детализированы), содержат обобщенную информацию; Экономический эффект от заключения договора с УК Для документального подтверждения реальности оказания услуг по управлению организацией не представлены ежемесячные отчеты управляющей компании, которые должны содержать подробную информацию о перечне и объеме оказанных услуг по управлению, трудозатратах исполнителя, времени на оказание услуг специалистами управляющей компании и др.; Расходы были документально подтверждены При увеличении размера вознаграждения объем выполненных работ оставался прежним, поэтому уплата вознаграждения, рассчитываемого в процентах от выручки организации вне связи с расходами, возникающими в процессе ее деятельности (то есть даже в случае убыточности производства), не признана экономически оправданной, поскольку не учитывает реальности доходности деятельности общества; Фиксированный размер услуг УК является общепринятым в деловом обороте Финансовые показатели не улучшились, не увеличились активы и суммы налогов, уплаченных в бюджет; Была увеличена чистая прибыль управляемых организаций Сотрудники бухгалтерии организации после увольнения перешли работать в УК, где выполняли в рамках договоров управления функции, аналогичные функциям, выполняемым при работе в организации ; Оптимизация управления Организация и УК находятся по одному юридическому адресу; Организации являются самостоятельными В состав управленческого персонала обеих организаций входят одни и те же физические лица - управляющим директором УК назначен Б., который одновременно исполнял трудовые обязанности юрисконсульта в организации, главный бухгалтер УК одновременно является экономистом в организации. Совмещение должностей не является противозаконным

Рекомендации: Для работы с УК нужно учесть следующие моменты:

Независимость УК и управляемых компаний, т.е. нужно доказать, что бенефициаром в УК и управляемых компаниях являются разные люди, организации; Виды оказываемых услуг УК в договоре, и первичных документах должны быть максимально конкретизированы; Нужно избежать дублирования функций сотрудников УК и сотрудников управляемой компании, при помощи должностных инструкций.

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