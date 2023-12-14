Вышел новый Обзор по необоснованной налоговой выгоде, утвержденный Президиумом ВС РФ 13 декабря 2023 года. Какие основные моменты отражены в Обзоре?
Вопросы, связанные с работой с сомнительными контрагентами:
Неблагоприятные последствия неисполнения налоговой обязанности другими участниками оборота не могут быть возложены на налогоплательщика, который не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика с учетом характера и объемов его деятельности (п. 1 Обзора ВС РФ).
Право на вычет сумм НДС и право на учет расходов по налогу на прибыль организаций могут быть реализованы налогоплательщиком, представившим документы, которые позволяют установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, поскольку обязанность подтвердить указанные права лежит на налогоплательщике (п. 5 Обзора ВС РФ).
Если в ходе проверки налогоплательщика установлено лицо, в действительности осуществившее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то учет расходов и налоговых вычетов сумм НДС производится исходя из параметров реального исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных документах указанного лица по такой сделке (п. 6 Обзора ВС РФ).
При оценке обоснованности налоговой выгоды судам необходимо исходить из того, что налоговые органы, составляющие единую централизованную систему, в принимаемых ими решениях не должны делать противоречивые выводы в отношении деятельности проверяемых налогоплательщиков (п. 7 Обзора ВС РФ).
Доводы налогоплательщика о лице, фактически осуществившем исполнение сделки (фактическом контрагенте), заявленные в целях подтверждения обоснованности налоговой выгоды, подлежат оценке налоговым органом и судом (п. 8 Обзора ВС РФ).
Вопросы, связанные со злоупотреблениями международных договоров СОИДН:
Оценка того, является ли иностранная организация фактическим получателем дохода, выплачиваемого российским налоговым агентом, должна производиться исходя из целей и задач международных договоров об избежании двойного налогообложения и с учетом таких основных принципов, как предотвращение злоупотребления положениями договора и преобладание существа над формой (п. 9 Обзора ВС РФ).
Вопросы, связанные применением специальных налоговых режимов
Действия, направленные на обход установленных главой 262 НК РФ ограничений в применении упрощенной системы налогообложения как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, могут стать основанием для доначисления налогов (уклонения от получения выручки для сохранения режима УСН незаконны — п. 10 Обзора ВС РФ).
Вопросы, связанные с дроблением бизнеса
При квалификации модели ведения хозяйственной деятельности судам следует оценивать, была ли она направлена на неправомерное применение специальных режимов налогообложения (судом еще раз было обращено внимание на несамостоятельность организаций, участвующих в дроблении бизнеса — п. 11 Обзора ВС РФ).
Cуд пришел к выводу о правомерности применения специального налогового режима участниками группы компаний, поскольку создание нескольких организаций одним учредителем обусловлено целями делового характера и не связано с намерением получить налоговую выгоду (таким образом, новый подход ФНС к дроблению, о том, что у одного лица не может быть несколько компаний на УСН, на данный момент, не прошел - п. 12 Обзора ВС РФ).
Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от неправомерно разделенной деятельности, учитываются при определении размера налоговой обязанности по общей системе налогообложения у налогоплательщика — организатора группы (п. 13 Обзора ВС РФ).
В случае искусственного дробления единой деятельности между несколькими налогоплательщиками, извлекающими выгоду из применения специального налогового режима, определение недоимки по НДС производится путем выделения сумм налога из полученной всеми участниками группы выручки по расчетной ставке налога (п. 14 Обзора ВС РФ).
Занижение цены работ, выполненных по сделке между взаимозависимыми лицами, входящими в одну группу лиц, не может служить основанием для доначисления сумм НДС отдельному участнику группы, если налог в отношении спорных операций фактически был уплачен по результатам деятельности всей группы, что устранило возможные потери казны (п. 15 Обзора ВС РФ).
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