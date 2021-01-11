Записывайтесь на Всероссийский налоговый форум в НИУ ВШЭ 2024. Обсудим последствия налоговой реформы

17 октября 2024 года пройдет Всероссийский налоговый форум 2024, организованный Институтом налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ. Обсудим последствия налоговой реформы и другие острые проблем и пути их решений.

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ приглашает всех 17 октября на ежегодный Всероссийский налоговый форум 2024. Участие бесплатное. Принять участие можно также онлайн (необходимо указать при регистрации).

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Всероссийский налоговый форум 2024 — это место, где представители бизнес-сообщества могут подискутировать с представителями власти, экспертами налогообложения и совместно найти пробелы в законодательстве и сформировать сбалансированную позицию по вопросам правоприменения.

Что будет на Форуме? 17 октября с 12:00 до 16:30 самые лучшие лекторы – профессора, юристы, адвокаты, налоговые эксперты расскажут обо всех изменениях в налогах. На мероприятии вы сможете задать им свои вопросы, обменяться деловыми контактами, узнать их мнение о грядущей реформе. Регистрация начинается в 11:30.

Место проведения: м. Лубянка, ул. Мясницкая, дом 11, ауд. 518.

Участие в Форуме бесплатное.