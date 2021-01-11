Ящик Пандоры открыт. Практически любое требование налоговой оплатить недоимку по налогам, где будет указана сумма недоимки, теперь оспоримо

Суд отослал налогоплательщика за подробной информации о зачёте и распределении единого налогового платежа (ЕНП) в личный кабинет налогоплательщика.

Ситуация: Налогоплательщик утверждает, что требование от 19.07.2023 № 4170 об уплате задолженности является незаконным в связи с несоответствием форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@, поскольку в нем не отражены все необходимые реквизиты, требование не содержит ссылок на положения законодательства о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог, налоговым органом не указаны размер недоимки по налогам, на которые начислены пени, налоговый период образования спорной недоимки.

Решение суда: Требованием об уплате задолженности признается извещение налогоплательщика о наличии отрицательного сальдо единого налогового счета и сумме задолженности с указанием налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на момент направления требования, а также об обязанности уплатить в установленный срок сумму задолженности.

Доводы общества о неопределенности расчетов взыскиваемых сумм не может свидетельствовать о том, что в требовании налоговой отражены неверные сведения. Доказательствами задолженности у Общества арифметические расчеты, представленные налоговым органом с приложением отдельных карточек налоговых обязательств налогоплательщика, налоговых деклараций общества.

Оспариваемое обществом требование содержит все установленные НК РФ реквизиты: наименование налога, сбора, страховых взносов, сумму недоимки, пени, штрафа в рублях, сведения о сроке исполнения требования, составлено по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 02.12.2022 № ЕД-7-8/1151@ «Об утверждении форм требований об уплате, а также форм документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности».

В едином программном комплексе обеспечения налоговых органов реализован режим «Карта расчета пени» в соответствии с вышеуказанными нормами, в связи с чем формирование расчета пени на определенную сумму недоимки не предусмотрено. Также не предусмотрено формирование расчета пени по истечении времени по состоянию на определенную дату с учетом только произведенных в указанный период записей, например, на дату формирования оспариваемого требования.

При таких обстоятельствах, учитывая, что в отношении задолженности, отраженной в требовании, возможность принудительного взыскания соответствующих сумм налоговым органом не утрачена, включение ее в отрицательное сальдо плательщика произведено инспекцией обоснованно и, соответственно, оспариваемое требование об уплате задолженности выставлено инспекцией правомерно, в силу прямого указания на это в статьях 69 - 70 НК РФ.

Требование налоговиков было признано составленным полным и законным. Суд отослал налогоплательщика за подробной информации о зачёте и распределении единого налогового платежа (ЕНП) в личный кабинет налогоплательщика, или в справку о принадлежности сумм ЕНП.

Такой подход признал правильным ВС РФ в своем Определении по делу № 309-ЭС24-23050 от 11 декабря 2024 года по делу № А60-55633/2023.

Комментарий: По сути теперь любое требование налоговиков, где указана сумма недоимки, может быть оспорено налогоплательщиком. Ни для кого ни секрет, что данные в требованиях и в данных ЕНС в личном кабинете налогоплательщика совпадают редко. А суды посчитали, что данные ЕНС, указанные в личном кабинете налогоплательщика, носят приоритетный характер.

Таким образом, налогоплательщик получает возможность оспаривания любого требования налоговиков, где указана сумма недоимки, не совпадающая с данными личного кабинета налогоплательщика может быть оспорена.

Боюсь, что на практике, суды сейчас поддержат налоговиков в любой ситуации, независимо от соблюдения налоговиками норм НК.