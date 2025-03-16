Что делать, если ФНС не возвращает проценты?

Общество владеет нежилым зданием, которое, согласно постановлению Правительства Москвы от 29.11.2016 № 789-ПП, было включено в список объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. В результате этого, общество рассчитало и уплатило налог на имущество за 2017 год, основываясь на кадастровой стоимости здания.

Однако, решением Московского городского суда от 30.03.2021 некоторые положения этого списка были признаны недействительными с начала налогового периода, к которому они относились. Суд установил, что здание не соответствует критериям, установленным Налоговым кодексом и законом города Москвы.

Общество потребовало вернуть проценты на сумму излишне взысканных средств. Согласно пункту 4 статьи 79 Налогового кодекса, проценты начисляются с дня, следующего за днем взыскания, до фактического возврата излишне взысканных сумм. Проценты начисляются за весь период переплаты, если она возникла из-за неправомерного взимания налога.

Если излишнее поступление налогов произошло из-за незаконного нормативного акта, такие суммы должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов. Эти суммы не могут считаться излишне уплаченными, что ограничивало бы начисление процентов только на период задержки возврата налогом.

Добросовестный налогоплательщик не должен находиться в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Это подтверждается определениями Верховного Суда Российской Федерации, которые обязывают начислять и уплачивать проценты на сумму излишне взысканного налога.

Порядок возврата средств, образующих положительное сальдо единого налогового счета, регулируется статьей 79 Налогового кодекса, где также указаны правила возврата излишне взысканных средств.

Если Инспекция возврат денежных средств не производит, пишите жалобы со ссылкой на ст. 79 НК РФ.