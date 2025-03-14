Верховный Суд РФ высказался по вопросу списания средств налогоплательщика

Верховный Суд Российской Федерации высказался по поводу неправомерного списания средств с единого налогового счета (ЕНС) налогоплательщика, что является распространенной практикой со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС).

Суд подчеркнул, что средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, остаются собственностью налогоплательщика до момента их списания для выполнения налоговых обязательств. Это означает, что на эти средства распространяются все конституционные гарантии права собственности. В связи с этим, суд пришел к выводу, что любое уменьшение положительного сальдо, включая резервирование, рассматривается как изъятие части имущества налогоплательщика, что фактически является принудительным взысканием. Если такие корректировки и резервирования осуществляются незаконно, это создает основание для начисления процентов на необоснованно уменьшенные суммы.

Кроме того, данное решение суда имеет важное значение в контексте споров о возврате положительного сальдо ЕНС, поскольку налоговые органы иногда отказываются признавать такие суммы. Суд также отметил, что списание налогов за счет положительного сальдо ЕНС, когда у налогоплательщика создан резерв, является незаконным.

Это подтверждается делом А76-24862/2023 и Определением Верховного Суда РФ от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347, что подчеркивает необходимость защиты прав налогоплательщиков и соблюдения законности в действиях налоговых органов.

Если погашение налоговой задолженности происходит у Вас за счет положительного сальда, минуя созданный резерв, пишите жалобу в УФНС.