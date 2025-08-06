Налоговые последствия раздела имущества между супругами

Если вы планируете раздел имущества с супругом или бывшим супругом, помните, что это не повлечет за собой налоговых последствий в виде налога на доходы физических лиц.

📢 Важные разъяснения от Минфина России по налогообложению доходов физических лиц! 💼

В письме от 25 апреля 2025 года Минфин России разъяснил вопросы налогообложения доходов, получаемых физическими лицами, в частности, в контексте раздела имущества между супругами.

🔍 Основные моменты:

1. Объект налогообложения: Согласно Налоговому кодексу, налогом на доходы физических лиц облагаются все доходы налогоплательщиков, как от источников в России, так и за ее пределами для налоговых резидентов. Для нерезидентов — только доходы из российских источников.

2. Раздел имущества: При заключении соглашения о разделе имущества, находившегося в совместной собственности супругов (или бывших супругов), у них не возникает дохода, подлежащего налогообложению. Это значит, что такой раздел не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.

3. Совместная собственность: Имущество, нажитое супругами во время брака, считается совместной собственностью, если иное не предусмотрено брачным договором.

💡 Выводы: Если вы планируете раздел имущества с супругом или бывшим супругом, помните, что это не повлечет за собой налоговых последствий в виде налога на доходы физических лиц.

Если у вас есть вопросы по налогообложению или другим финансовым вопросам, не стесняйтесь обращаться за консультацией!