Налоговая реформа 2026

Основные изменения, не касающееся НДС, УСН, ПСН (об этом все уже написали)

1. Налоговое администрирование

- Если последний день уплаты налога приходится на нерабочий день, срок переносится на предыдущий рабочий день, чтобы избежать кассовых разрывов.

2. Единый налоговый счет (ЕНС)

- Уточняется порядок учета решений налоговых органов о досрочном прекращении отсрочек/рассрочек.

- Уточняется порядок учета отмены налоговых вычетов.

- Расширяется исключение из сальдо ЕНС сумм по решениям о привлечении к ответственности при судебном приостановлении таких решений.

3. Оптимизация уведомлений

- Отменяется обязанность представлять уведомления по имущественным налогам, НДФЛ и страховым взносам для периодов, по которым уже поданы уведомления с соответствующими суммами.

4. Изменение сроков уплаты налогов

- Отсрочки и рассрочки расширяются на сезонные и снизившиеся на 50% виды деятельности из-за климатических условий и падения спроса.

- Упрощается документооборот для получения отсрочки/рассрочки.

- Срок инвестиционного налогового кредита увеличивается с 5 до 10 лет.

- Снижается количество оснований для отказа в отсрочке, рассрочке или налоговом кредите.

5. Гарантии и банковские гарантии

- Налоговые органы вправе аннулировать неиспользованные гарантии.

- Исключается возможность подачи бумажных банковских гарантий при отсрочках и рассрочках — только электронный формат.

6. Налоговый мониторинг

- Продолжается совершенствование института налогового мониторинга.