Налоговая реформа 2026
Основные изменения, не касающееся НДС, УСН, ПСН (об этом все уже написали)
1. Налоговое администрирование
- Если последний день уплаты налога приходится на нерабочий день, срок переносится на предыдущий рабочий день, чтобы избежать кассовых разрывов.
2. Единый налоговый счет (ЕНС)
- Уточняется порядок учета решений налоговых органов о досрочном прекращении отсрочек/рассрочек.
- Уточняется порядок учета отмены налоговых вычетов.
- Расширяется исключение из сальдо ЕНС сумм по решениям о привлечении к ответственности при судебном приостановлении таких решений.
3. Оптимизация уведомлений
- Отменяется обязанность представлять уведомления по имущественным налогам, НДФЛ и страховым взносам для периодов, по которым уже поданы уведомления с соответствующими суммами.
4. Изменение сроков уплаты налогов
- Отсрочки и рассрочки расширяются на сезонные и снизившиеся на 50% виды деятельности из-за климатических условий и падения спроса.
- Упрощается документооборот для получения отсрочки/рассрочки.
- Срок инвестиционного налогового кредита увеличивается с 5 до 10 лет.
- Снижается количество оснований для отказа в отсрочке, рассрочке или налоговом кредите.
5. Гарантии и банковские гарантии
- Налоговые органы вправе аннулировать неиспользованные гарантии.
- Исключается возможность подачи бумажных банковских гарантий при отсрочках и рассрочках — только электронный формат.
6. Налоговый мониторинг
- Продолжается совершенствование института налогового мониторинга.
