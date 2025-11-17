Важно для бизнеса: подтверждение местонахождения компании в Индии для налоговых целей в РФ
Планируете сотрудничество с индийскими партнерами и задаетесь вопросом, как подтвердить их налоговое резидентство в Индии для российского налогообложения?
С 1997 года действует межправительственное соглашение между Россией и Индией об избежании двойного налогообложения. Согласно ему, для подтверждения постоянного местонахождения организации в Индии могут использоваться:
✅ Справки, установленные внутренним законодательством Индии.
✅ Справки в произвольной форме, содержащие конкретный период (календарный год) и подтверждающие резидентство в Индии в смысле Соглашения.
ВАЖНО: Свидетельства о регистрации или выписки из реестров НЕ подходят! ❌
Рекомендация: Обратитесь в налоговый орган Индии или представительство Минфина Индии для получения необходимой справки. Убедитесь, что документ содержит формулировку, подтверждающую постоянное местопребывание в Индии за соответствующий период.
Получите справку заблаговременно, до осуществления выплат индийскому партнеру!
