Андрей Илларионов
Дебиторская задолженность

ФНС имеет виды на Вашу дебиторку!

Внесены изменения в части определения имущества для ареста и запрета на отчуждение.

В соответствии с абзацами 4–5 подпункта «а» п. 2 ст. 1 ФЗ №425-ФЗ и ст. 11 НК РФ расширено понятие имущества.

По ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, иное имущество, имущественные права, результаты работ и услуг, ИС и т.д., включая цифровые активы.

В целях обеспечения исполнения решений по налоговым правонарушениям (пункт 10 ст. 101 НК РФ) запрет на отчуждение может распространяться на все имущество должника, включая имущественные права и интеллектуальную собственность.

Вступление изменений в законную силу: 01.01.2026. Что это значит для должников и кредиторов: внимательнее к активам, планированию денежных потоков и охране прав интеллектуальной собственности.

Источник: ПИСЬМО ФНС от 19 января 2026 г. N Д-18-18/2@

