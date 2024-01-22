Стоит ли доверять онлайн-школам, распиаренным в интернете

Недавно знакомый внезапно решил открыть для себя мир искусства и записаться на какие-нибудь курсы по рисованию. Вот загорелось ему прям. Но из-за работы естественно никак не получается выкроить время, чтобы позаниматься, поэтому стал искать онлайн-школы. И тут все уперлось скорее не в стоимость образования, а в качество.

Курсы разнообразные: предлагают и диджитал, и классическое обучение. Вопрос только в том, насколько качественное обучение и насколько компетентны сами преподаватели. И я вообще задумался о масштабах этой проблемы. Ведь онлайн-школ сейчас очень много, выбирай любую. Сейчас каждый может открыть ИП, набрать людей и преподавать им, например, иностранный язык. Другое дело, что натыкался на отрицательные отзывы, в которых прошедшие курсы говорили, что по факту толковых знаний так и не получили, не то чтобы на практике их применять.

Наверное, от себя могу сказать только то, что отзывы стоит искать даже не письменные, потому что многого не пишут. А скорее видеообзоры. Удалось таким образом отвести друга от проблемных курсов: девушка обозревала как раз диджитал-рисунок и подробно рассказала, что ей понравилось, а что нет. И скрины, кстати, прилагала. Вот тогда примерно понимаешь общую картину, стоит курс в принципе внимания или нет.

А еще сталкивался с отзывами, где преподаватели просто давали задание, и сам должен был разбираться со всем. В таком случае, зачем вообще курсы, если я большую часть информации могу найти в интернете? Поэтому еще один совет: смотрите, насколько сам преподаватель вовлечен в образовательный процесс. Знакомый нашел себе подходящий курс, который ему нравится, и отзывается о нем положительно. Но это потребовало много времени на самом деле…