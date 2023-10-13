Сегодня впервые ввели в Клерке санкции к персоналу

Сегодня в Клерке решили ввести демотивацию за провалы в продажах. Первая попалась под руку емаил-маркетолог Ева.

Дело в том, что мы провалили продажи в этом канале за неделю. Теперь Ева будет убирать коридор неделю.

Вот тут еще информация про Еву до периода объявления санкций: https://www.klerk.ru/user/tot/580879/