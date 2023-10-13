Сегодня впервые ввели в Клерке санкции к персоналу

Дело в том, что мы провалили продажи в этом канале за неделю. Теперь Ева будет убирать коридор неделю.
Вот тут еще информация про Еву до периода объявления санкций: https://www.klerk.ru/user/tot/580879/
Karina Hapishte
Подготовили обзор важных вебинаров и семинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
Оказывается, что за прошлый год всего 0,02% от общего количества налоговых споров закончились мировым соглашением. Редакция «Клерка» подготовила для вас подробный разбор, как заключить мировое соглашение с налоговой.
Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом
Составили налоговый календарь на 4 квартал 2023 года, чтобы вы ничего не пропустили. В статье вы найдете сроки сдачи декларацией, расчетов и другой отчетности, сроки уплаты налогов для ИП и ООО. Также мы подготовили для вас бланки актуальных документов.
Запоздалый пост. Получится ли лавировать чтобы избежать налоговой ответственности жонглируя уточненными декларациями.
С помощью RPA роботов можно увеличить производительность труда, снизить количество ошибок и влияние человеческого фактора. Что это за технология, чем она полезна для бухгалтерии и других бизнес-процессов и как ее внедрить — читайте в статье.
Хотите самых быстрых бухгалтерских новостей? Тогда смотрите новый формат БухТуба. Теперь в нашем выпуске блиц бухгалтерских изменений, а также мини-интервью про бухгалтеров.
Где искать лучших сотрудников в бухгалтерии, аудите и финансах? Конечно, у нас на «Клерк». У нас прямое попадание в целевую аудиторию и высокие охваты, которые обеспечат быстрый поиск необходимого сотрудника🏹
Я, индивидуальный предприниматель, арендую помещение у физического лица.ИП был зарегистрирован в г.Самара , в начале октября сменилось место жительства на г.Тольятти. Как теперь отчитываться по отчетуПри смене места жительства 6НДФЛ
Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если естьКурсовые разницы в 1С УНФ
Как понять, что бизнес зарабатывает? На первый взгляд все просто: собираем доходы, вычитаем из них все расходы -- получится прибыль. Верно, но не совсем. Если компания производят несколько видов товаров, имеет несколько магазинов, ведет несколько направлений деятельности, то нужен проектный учет. Главные столпы проектного учета: прямые и косвенные затраты.
По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты.
Сегодня в Клерке решили ввести демотивацию за провалы в продажах. Первая попалась под руку емаил-маркетолог Ева.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
Сделать собственный блог, писать туда полезные статьи, прогревать читателей и делать так, чтобы они сами сломя голову бежали к вам с деньгами — звучит, как крутая идея. Но в большинстве случаев это круто только на бумаге.
Большая часть тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ проходит на электронных торговых площадках (ЭТП). Чтобы участвовать в таких закупках, нужна электронная подпись (ЭП). Из статьи вы узнаете, что потребуется для работы на коммерческих торговых площадках с 1 сентября 2023 года.
Сотрудники увольняются по разным причинам, но основные можно поделить на 4 группы: материальные, организационные, коммуникационные и личные. Рассмотрим, в чем они проявляются и как действовать HR-специалисту. Спойлер: только на личные причины директор по персоналу не сможет повлиять, но при этом сможет собрать актуальную статистику.
Согласно отчета Министерства финансов РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом «О контрактной системе» (44-ФЗ) российские госзаказчики заключили в 2022 году контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей.
Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.
Наименование компании по факту зависит только от фантазии учредителей, поэтому в России хватает странных, забавных и просто креативных названий ООО.
С каждым днём все больше и больше предпринимателей выходят на маркетплейсы. Для кого-то это основной заработок, а для кого-то дополнительный. У меня, например, есть клиент владелец — стоматологической клиники, врач, а продаёт кроссовки на Вайлдберриз. Для него это как хобби и дополнительный заработок.
Стремясь увеличить количество клиентов, приумножить прибыль, повысить привлекательность производимых продуктов и оказываемых услуг, предприниматели трудоустраивают новых сотрудников. Люди — главный актив. Взаимодействуя с человеческим капиталом, бизнесмены-работодатели вступают в отношения с сотрудниками как операторы персональных данных.
Несмотря на санкции и ограничения российские предприниматели продолжают вести внешнеэкономическую деятельность. У НДС по экспорту есть свои особенности.
Комментарии12
Клерк
😂😂😂
Теперь буду очень громко печатать, чтобы не подумали что я не работаю.
Так вот кто присылает мне на почту столько писем, легко отделалась)
Михаил НезговоровКлерк
а мне нравится, утренний бухгалтер и разборы супер полезные
Светлана Федоренко
Еваааа, как мы без тебя? Это жестоко...😦такая миленькая на фото)))
Борис МальцевКлерк
Наоборот! Теперь Ева всегда с нами! В коридоре )
Ева Поповаe-mail маркетологКлерк
Исправляюсь: Покупайте наши онлайн-курсы! Сегодня цена 3 299 рублей.
Онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» или Онлайн-курс«Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».
Борис МальцевКлерк
Ева, молодец! utm-метки поставила )