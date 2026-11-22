До подачи заявки на кредит или тендер остается несколько дней, и тут у компании запрашивают выписку с оценкой ФНС. Собственник получает документ и впервые узнает, что бизнес не соответствует одному из критериев. Что это значит и получится ли исправить ситуацию вовремя?
Я Ксения Червенко, аттестованный аудитор и эксперт с 20-летним опытом в бухгалтерии, финансах и налогах.
В статье разберем, как получить выписку ФНС, что означают результаты и кто может их увидеть. Покажем, какие показатели можно изменить быстро, а какие требуют времени и корректировок в отчетности.
Что такое сервис оценки юридических лиц ФНС и зачем он собственнику
Налоговая собирает сведения о компании из отчетности и реестров в одну выписку и показывает, каким критериям соответствует бизнес. Собственник может заранее увидеть проблемные показатели и обсудить их с бухгалтером, пока документ не понадобился для кредита или важной сделки.
Как получить выписку из сервиса оценки юридических лиц
Зайдите в личный кабинет налогоплательщика с помощью квалифицированной электронной подписи.
Далее откройте «Сведения о ЮЛ» → «Как меня видит налоговая» → «Сервис оценки юридических лиц».
Выберите шаблон и нажмите «Запросить выписку».
Когда документ будет готов, скачайте исходный PDF.
Если выписку попросил банк или заказчик, уточните, какой шаблон нужен.
Какой шаблон выбрать
Выбор зависит от того, какие сведения нужны вам или получателю документа.
Стандартный шаблон содержит установленный набор критериев первого и второго этапов.
Дополнительный включает другой набор критериев и справочные сведения. Он не заменяет стандартный и не обязательно содержит больше оценочных показателей.
Произвольный позволяет выбрать доступные показатели под свою задачу.
Каждую форму можно запросить не чаще одного раза в день.
Как долго ждать и сколько «живет» выписка
ФНС формирует документ не позднее следующего рабочего дня после запроса.
Единого срока действия у выписки нет. Уточните у банка или заказчика, насколько свежим должен быть документ.
За что ФНС начисляет баллы и какие показатели влияют на оценку компании
Оценка проходит в два этапа. На первом ФНС проверяет, есть ли у компании проблемы, которые сразу влияют на общий вывод. На втором оценивает отдельные показатели бизнеса и начисляет баллы за соответствие критериям.
Поэтому читать выписку лучше по порядку: сначала замечания первого этапа, затем показатели, по которым компания получила ноль. Общая сумма баллов не объясняет, в чем именно проблема.
Обратите внимание на ликвидность, долю собственных средств, зарплаты и налоговую нагрузку. Эти показатели помогают понять, хватает ли компании ресурсов для работы и какие вопросы могут возникнуть у банка или заказчика.
Первый этап — есть ли существенные замечания
Здесь проверяются обстоятельства, которые могут вызвать серьезные вопросы к компании. Если хотя бы один критерий не выполнен, ФНС укажет несоответствие и его причину.
Ниже перечислены 14 критериев оценки юрлиц ФНС на первом этапе.
Критерий
Где посмотреть
Что можно сделать
1. Нет существенных прямых расхождений по НДС
Декларации, книги покупок и продаж, требования ФНС, сверка с контрагентами
Зависит от причины. Сначала выяснить, чьи сведения ошибочны, затем исправить документы и отчетность
2. Нет привлечения по ст. 19.28 КоАП РФ
Единая информационная система в сфере закупок, материалы дела
Уплата штрафа не отменяет факт привлечения. Нужна проверка оснований и порядка обжалования
3. Нет записи в РНП
Реестр в ЕИС закупок
После исключения записи в установленном порядке. Быстрое исправление не гарантировано
4. Нет недоимки выше установленного порога
Личный кабинет, сведения ЕНС, бухгалтерский баланс
Погасить долг или исправить ошибочные начисления, затем дождаться обновления данных
5. Компания не ликвидируется
Выписка из ЕГРЮЛ
После изменения правового статуса и записи в реестре
6. Нет указанных в методике процедур банкротства
ЕГРЮЛ, судебные акты по делу о банкротстве
Зависит от судебной процедуры. Одним обращением к бухгалтеру не исправить
7. Нет решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
Нужно выяснить основание и своевременно принять меры против исключения
8. Сведения об организации достоверны
Выписка из ЕГРЮЛ
Подтвердить или исправить сведения. Результат зависит от регистрационных действий
9. У руководителя и участников нет регистрационных ограничений по подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ.
Сервис «Прозрачный бизнес», раздел «Ограничения участия в ЮЛ»
Разбирать конкретное основание. Универсального быстрого решения нет
10. Нет дисквалифицированных лиц
Реестр ФНС
Зависит от судебного решения и состава участников или органов управления
11. Компания не включена в перечни Росфинмониторинга
Соответствующие перечни Росфинмониторинга
Только после разрешения вопроса о включении в перечень
12. Нет решения о замораживании имущества
Соответствующее решение и сведения Росфинмониторинга
После отмены или прекращения действия меры
13. Нет контроля со стороны лиц из указанных перечней и решений
Состав участников и руководства, сведения Росфинмониторинга
Требуется разбор основания и юридических последствий
14. Нет статуса иностранного агента у проверяемых лиц
Реестр Минюста
После изменения соответствующих сведений или статуса
В дополнительном шаблоне некоторые критерии могут переноситься на первый этап, поэтому всегда смотрите состав своей выписки.
Второй этап — сколько баллов наберет компания
Здесь ФНС оценивает, как компания платит налоги, сколько у нее сотрудников, какие зарплаты они получают, насколько устойчиво ее финансовое положение и какой есть опыт работы. Каждый показатель сравнивают с установленным критерием. Если соответствует ему — один балл, не соответствует — ноль.
Кто увидит вашу оценку: банки, заказчики, контрагенты?
Выписка может понадобиться тем, кто решает, выдать ли вашей компании финансирование или заключить с ней договор. Обычно банк или партнер просит вас предоставить документ. Свободно посмотреть чужую оценку нельзя, так как открытого реестра нет, а получить результаты напрямую через ФНС можно только в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Банк или лизинговая компания могут использовать выписку, чтобы оценить платежеспособность бизнеса и определить условия финансирования. Если кредит уже выдан, значение имеют условия договора: само по себе несоответствие одному из критериев не означает, что банк повысит ставку или потребует досрочно вернуть деньги.
Заказчику выписка помогает оценить будущего поставщика, но требования зависят от правил закупки. По 223-ФЗ документ может входить в перечень запрашиваемых сведений. Чтобы понять, нужен ли он вам, проверьте положение о закупке и документацию конкретной процедуры.
В закупках по 44-ФЗ общей обязанности прикладывать такую выписку к заявке нет. Низкий балл сам по себе не является основанием для отклонения.
Выписку могут попросить и перед обычной сделкой. Например, покупатель хочет убедиться, что поставщик сможет выполнить заказ, прежде чем перечислять аванс. Результаты оценки могут повлиять на условия договора: размер предоплаты, срок отсрочки или необходимость дополнительного обеспечения.
Как работает запрос третьего лица
Если документ запрошен через ФНС на законном основании, сначала его получает ваша компания. У вас есть пять рабочих дней, чтобы заявить об ошибке. Порядок корректировки разберем ниже.
А что если отказать в выдаче выписки?
Вместо ответа «не дадим» лучше уточнить, зачем нужен документ, какой шаблон требуется и насколько свежей должна быть выписка. Если в ней есть спорный показатель, приложите пояснение и подтверждающие документы.
Если же третье лицо получает результаты через ФНС на законном основании, процедура не предусматривает согласования передачи с компанией. У вас есть право заявить о корректировке, но не запретить передачу только потому, что результат вас не устраивает.
Как улучшить оценку? Что можно исправить за день, за квартал и за год
Сначала выясните причину несоответствия. Если в отчетности ошибка, исправьте данные. Если расчет верен, придется менять показатели самого бизнеса.
Проблема
Что сделать
Когда изменится выписка
Отрицательное сальдо ЕНС
Сверить начисления и платежи. Погасить реальный долг, а при ошибке исправить данные
После учета платежа или исправлений в системе ФНС и формирования новой выписки. Погашение сегодняшнего долга не меняет задолженность на прошлые контрольные даты
Ошибка в уведомлении или неучтенный платеж
Проверить прием уведомления, сумму, период и реквизиты. Уточнить ошибочные сведения с учетом того, представлена ли уже декларация
Простую ошибку можно исправить за 1–5 дней Обновление оценки зависит от обработки сведений
Не представлена обязательная отчетность
Отправить отчет и получить подтверждение приема. Если он уже сдавался, проверить, не пришел ли отказ
После учета принятой отчетности. Сама просрочка и ее последствия при этом не исчезают
Требование ФНС осталось без ответа
Проверить срок и содержание требования, подготовить документы или пояснения
Ответ можно подготовить за несколько дней, если документы в порядке. Но для изменения оценки нужно устранить конкретную причину несоответствия
Недостоверные сведения об адресе или руководителе в ЕГРЮЛ
Подготовить достоверные сведения и подтверждающие документы, подать заявление по форме Р13014
После актуализации сведений в ЕГРЮЛ и их учета сервисом. Если потребуется проверка документов, процесс может занять несколько недель
Расхождения по НДС
Сверить счета-фактуры и книги покупок и продаж с поставщиком. Исправить ошибки; при необходимости представить уточненную декларацию
После обработки исправлений и устранения расхождений в системе. Срок зависит от причины и действий обеих сторон
Налоговая нагрузка ниже порога
Проверить формулу, состав налогов и базу сравнения. Если расчет верен, разобраться в причинах отклонения
Ошибка может быть исправлена после обработки уточненной отчетности. Изменения в работе бизнеса отразятся в показателях соответствующего года
Зарплата ниже среднего уровня
Проверить начисления, занятость сотрудников и расчет средней зарплаты. Если данные верны, пересмотреть оплату труда с учетом возможностей бизнеса
Повышение зарплаты не меняет прошлогодний показатель. Для годового критерия нужны результаты нового года
Недостаточная или снизившаяся численность
Проверить кадровые сведения и отчетность. Нанимать сотрудников под реальные задачи бизнеса
Зависит от критерия: часть показателей использует последний отчетный период, другие используют сравнение с предыдущим годом
Убыток, слабая ликвидность или автономия
Разобраться с прибыльностью, собственным капиталом, долгами и качеством активов
После учета ФНС отчетности за период, предусмотренный конкретным критерием. Для ликвидности и автономии методика указывает последнюю бухгалтерскую отчетность. Принятие промежуточного баланса для пересчета нужно уточнять отдельно
Какие решения влияют на финансовые показатели
Если долгосрочные вложения или затяжной кассовый разрыв финансируются короткими кредитами, ликвидность может ухудшиться даже у прибыльной компании.
Обсудите с банком возможности продления сроков долга, а с бухгалтером проверьте собственный капитал, запасы и задолженность покупателей.
Подгонять баланс под нужный результат нельзя. Фиктивные активы, скрытые обязательства и выдуманная прибыль вводят собственника в заблуждение и создают риск ответственности за недостоверную отчетность.
Как мясокомбинат улучшил показатель ликвидности и получил заем на 55 млн рублей
Мясоперерабатывающее предприятие обратилось в ФРП за льготным займом на модернизацию под 5% годовых. При проверке заявки фонд запросил выписку с оценкой ФНС.
Из-за роста цен на сырье компания увеличила краткосрочные заимствования. Коэффициент текущей ликвидности снизился до 0,7, и по этому критерию компания получила ноль баллов. Замечание задержало дальнейшее рассмотрение заявки. В методике ФНС порог этого коэффициента составляет 1 (требования конкретной программы финансирования нужно проверять отдельно).
Бухгалтерия и финансовая служба договорились с банком о переводе части краткосрочного финансирования в долгосрочное. После оформления соглашений изменения отразили в учете. Затем направили в ФНС обращение о пересмотре результата с промежуточной бухгалтерской отчетностью и документами банка.
От момента реструктуризации до получения обновленной выписки прошло 45 дней. Компания получила балл по ликвидности, а фонд одобрил заем на 55 млн рублей, который предприятие получило полностью.
Это срок и результат конкретного проекта. Промежуточный баланс не гарантирует пересчета любой выписки, а улучшение одного коэффициента не означает автоматического одобрения займа. Но подобный случай показывает, почему критически важно проверять оценку до подачи заявки.
Как оспорить оценку ФНС, если в выписке ошибка
Если результат не совпадает с документами компании, можно подать заявление о корректировке оценки ФНС. Например, сервис не учел погашение задолженности или использовал неверные сведения для сравнения налоговой нагрузки.
Сначала проверьте, на какую дату рассчитан показатель. Если вы погасили долг позже, его отражение в выписке за прошлый период не считается ошибкой.
Как подать заявление и сколько ждать ответа
Через сервис оценки в личном кабинете направьте заявление о корректировке результатов анализа (оценки). Укажите спорный критерий, период, причину несогласия и правильное значение. Приложите документы по сути вопроса: подтверждение платежа, отчетность с квитанциями о приеме, сведения из реестра или документы об изменении обязательств.
ФНС должна рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней со дня получения. За этот срок в личном кабинете появится скорректированная выписка либо отказ с объяснением причин.
Если выписку через ФНС запросило третье лицо, на подачу заявления есть пять рабочих дней со дня предоставления выписки вашей компании. Этот срок действует при запросе третьего лица, а не при каждом самостоятельном получении выписки.
Что делать, если ФНС отказала
Сначала прочитайте причину отказа. Возможно, не хватает документов, выбран неверный период или ошибка находится в исходной отчетности. Тогда нужно устранить причину, а не повторно отправлять то же заявление.
Если отказ считаете необоснованным, можно обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Приложите выписку, заявление о корректировке, ответ ФНС и документы, которые подтверждают вашу позицию.
Параллельно направьте банку или заказчику короткое пояснение, какой показатель оспариваете, в чем ошибка и когда обратились в ФНС. Приложите подтверждающие документы. Такое письмо не заменит исправленную выписку, но поможет партнеру оценить ситуацию до завершения рассмотрения.
Важное уточнение
И в завершении хотелось бы напомнить, что выписка помогает оценить компанию, но не дает полной картины ее надежности и налоговых рисков.
Высокий балл означает соответствие проверенным критериям по данным ФНС. Он не освобождает компанию от налоговых проверок и не гарантирует отсутствие доначислений.
Выписка также не дает отдельного заключения о законности структуры бизнеса или каждой операции. Например, хороший результат не исключает рисков дробления бизнеса или вопросов к расчетам через личные карты.
Выписка контрагента не заменяет должную осмотрительность. Перед сделкой нужно проверить, кто подпишет договор, есть ли у партнера ресурсы для выполнения заказа и насколько реалистичны предложенные условия.
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