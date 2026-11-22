До подачи заявки на кредит или тендер остается несколько дней, и тут у компании запрашивают выписку с оценкой ФНС. Собственник получает документ и впервые узнает, что бизнес не соответствует одному из критериев. Что это значит и получится ли исправить ситуацию вовремя?

Я Ксения Червенко, аттестованный аудитор и эксперт с 20-летним опытом в бухгалтерии, финансах и налогах.

В статье разберем, как получить выписку ФНС, что означают результаты и кто может их увидеть. Покажем, какие показатели можно изменить быстро, а какие требуют времени и корректировок в отчетности.